Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 12 лютого

Увечері 12 лютого російські війська атакували територію України, використавши ударні безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для відбиття повітряної атаки та забезпечення безпеки повітряного простору.

Рух ударних БпЛА

О 18:03 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА:

на межі Херсонщини та Миколаївщини, курс північний.

на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.

повз н.п. Березна на Чернігівщині, курс південно-західний.

О 18:30 - Рух ударних безпілотників:

в центральній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

в Кропивницькому районі Кіровоградщини, курс північно-західний.

в Павлоградському районі Дніпропетровщини, курс західний.

О 19:10 - Рух ворожих БпЛА:

на межі Кіровоградщини та Черкащини, курс західний.

на півночі Київщини, курс західний.

на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.

О 19:35 - Повідомляється про ворожі цілі:

БпЛА на межі Київщини/ Вінниччини/Житомирщини, курс західний.

БпЛА з Черкащини, курсом на Київщину (Білоцерківський район)

О 19:35 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 19:38 - Швидкісна ціль на Сумщині, курсом на Полтавщину.

О 19:39 - Швидкісна ціль на Сумщину.

О 19:45 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південний.

О 19:53 - БпЛА на Вінниччині, курсом на Калинівку.

О 19:59 - БпЛА на межі Дніпропетровської та Харківської областей- курсом на захід.

О 20:05 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 20:12 - Рух ударних БпЛА:

на півночі Житомирщини, курс західний.

в Хмільницькому районі Вінниччини, курс західний.

в Корюківському районі Чернігівщини, курс південний.

в Кременчуцькому районі Полтавщини, курс північно-західний.

О 20:46 - Ударні безпілотники зафіксовані на таких напрямках:

на півночі Рівненщини, курс західний.

повз н.п Оржиця на Полтавщині, курс західний.

в Кропивницькому районі Кіровоградщини, курс північно-західний.

в Павлоградському районі Дніпропетровщини, курс західний.

О 20:59 - БпЛА на Черкащині, курсом на Київщину (Бориспільський район).

О 21:19 - Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 21:25 - БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Південне.

О 21:33 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину та Харківщину.

О 21:42 - БпЛА на півдні та півночі Київщини курсом на захід.

О 21:43 - Пуски КАБ на межі Запорізької та Донецької області.

О 21:54 - БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

О 22:14 - Російські безпілотники зафіксовані на таких напрямках:

на півдні Київщини, курсом на Вінниччину.

в південно-східній частині Житомирщини, курс західний.

на півночі Київщини, курс західний.

на сході Дніпропетровщини, курс західний.

в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Білгород-Дністровський район).

О 22:18 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

О 22:22 - Пуски КАБ на Харківщину.

О 22:34 - БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одесу.

О 22:36 - Одеса - в районі міста ворожі БпЛА.

О 23:05 - БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей рухаються північно-західним курсом.

О 23:29 - Повідомляється про рух ворожих дронів:

на півночі Рівненщини курс на Дубровицю.

на Хмельниччині курс на Шепетівку.

на Одещині курс північно-західний.

на Миколаївщині курс північно-західний.

в центральній частині Чернігівщини курс на Чернігів.

О 00:28 - БпЛА в північно-західній частині Київщини курс західний.

О 01:24 - Запоріжжя - БпЛА з півдня в напрямку міста.

