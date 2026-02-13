Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 12 лютого
Увечері 12 лютого російські війська атакували територію України, використавши ударні безпілотники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для відбиття повітряної атаки та забезпечення безпеки повітряного простору.
Рух ударних БпЛА
О 18:03 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА:
- на межі Херсонщини та Миколаївщини, курс північний.
- на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.
- повз н.п. Березна на Чернігівщині, курс південно-західний.
О 18:30 - Рух ударних безпілотників:
- в центральній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
- в Кропивницькому районі Кіровоградщини, курс північно-західний.
- в Павлоградському районі Дніпропетровщини, курс західний.
О 19:10 - Рух ворожих БпЛА:
- на межі Кіровоградщини та Черкащини, курс західний.
- на півночі Київщини, курс західний.
- на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.
Оновлена інформація
О 19:35 - Повідомляється про ворожі цілі:
- БпЛА на межі Київщини/ Вінниччини/Житомирщини, курс західний.
- БпЛА з Черкащини, курсом на Київщину (Білоцерківський район)
О 19:35 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
О 19:38 - Швидкісна ціль на Сумщині, курсом на Полтавщину.
О 19:39 - Швидкісна ціль на Сумщину.
Оновлена інформація
О 19:45 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південний.
О 19:53 - БпЛА на Вінниччині, курсом на Калинівку.
О 19:59 - БпЛА на межі Дніпропетровської та Харківської областей- курсом на захід.
О 20:05 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 20:12 - Рух ударних БпЛА:
- на півночі Житомирщини, курс західний.
- в Хмільницькому районі Вінниччини, курс західний.
- в Корюківському районі Чернігівщини, курс південний.
- в Кременчуцькому районі Полтавщини, курс північно-західний.
Оновлена інформація
О 20:46 - Ударні безпілотники зафіксовані на таких напрямках:
- на півночі Рівненщини, курс західний.
- повз н.п Оржиця на Полтавщині, курс західний.
- в Кропивницькому районі Кіровоградщини, курс північно-західний.
- в Павлоградському районі Дніпропетровщини, курс західний.
О 20:59 - БпЛА на Черкащині, курсом на Київщину (Бориспільський район).
О 21:19 - Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження.
О 21:25 - БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Південне.
О 21:33 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину та Харківщину.
О 21:42 - БпЛА на півдні та півночі Київщини курсом на захід.
О 21:43 - Пуски КАБ на межі Запорізької та Донецької області.
О 21:54 - БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
Оновлена інформація
О 22:14 - Російські безпілотники зафіксовані на таких напрямках:
- на півдні Київщини, курсом на Вінниччину.
- в південно-східній частині Житомирщини, курс західний.
- на півночі Київщини, курс західний.
- на сході Дніпропетровщини, курс західний.
- в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Білгород-Дністровський район).
О 22:18 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.
О 22:22 - Пуски КАБ на Харківщину.
О 22:34 - БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одесу.
О 22:36 - Одеса - в районі міста ворожі БпЛА.
Оновлена інформація
О 23:05 - БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей рухаються північно-західним курсом.
Оновлена інформація
О 23:29 - Повідомляється про рух ворожих дронів:
- на півночі Рівненщини курс на Дубровицю.
- на Хмельниччині курс на Шепетівку.
- на Одещині курс північно-західний.
- на Миколаївщині курс північно-західний.
- в центральній частині Чернігівщини курс на Чернігів.
О 00:28 - БпЛА в північно-західній частині Київщини курс західний.
О 01:24 - Запоріжжя - БпЛА з півдня в напрямку міста.
Ворог ще з жовтня 2025 ретельно та цинічно планує свої повітряні атаки.
Раніше у них аналітика атак займала далеко не перше місце. Зараз - вони на це роблять ставку.
Вони ретельно вивчають зони дії та розташування сил та засобів ППО, успішні та неуспішні маршрути прольоту повітряних цілей, рахують наші зенітні ракети.
Зараз кожна атака - це нові й нові маршрути, різні висоти, ще більше використання рельєфу місцевості, а також ще більша ставка на прольот ракет та дронів через густозаселені райони.
Звісно ж, наші воїни цьому протидіють. Але очевидно, що на тактичному рівні кожна повітряна битва вийшла на новий рівень."
