На Буковине задержали похитителя 13-летней девочки
В Черновцах правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в похищении 13-летней девочки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины. Ребенок уже найден, его жизни ничего не угрожает.
Девочку разыскали после масштабной операции
В полицию 10 февраля обратились родственники школьницы. Они сообщили, что ребенок не вернулся домой после учебы. Правоохранители сразу начали поиски.
Полицейские проверяли возможные места нахождения девушки. Также проработали записи с камер видеонаблюдения. К операции присоединились нацгвардейцы и волонтеры.
Впоследствии правоохранители установили местонахождение ребенка. Одновременно задержали 37-летнего жителя Черновцов.
Подозреваемому инкриминируют похищение человека
По предварительным данным, мужчина предложил девушке подвезти ее на автомобиле. После этого он вывез ребенка в пустующие дома родственников в Черновицком районе. Там он удерживал ее против воли.
"Следователи предварительно установили, что злоумышленник незаконно лишил свободы малолетнюю и удерживал ее в нежилых помещениях", — сообщили в полиции.
Во время задержания мужчина мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Также известно, что ранее его неоднократно привлекали за вождение в состоянии опьянения.
Расследование продолжается по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном лишении свободы или похищении человека. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
С ребенком работают психологи. Ей оказывают необходимую помощь.
можливо вони знайомі ?
А наркоманів неадекватів повно і дєвочєк пріпєвочєк, які таке витворяють...
на Колю-Каклєту
А ПОТІМ ХАЙ ВЖЕ СУД
Про це https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0qbDyjGAxTtoxew7eDz9PTXmuPTZTygd8X63PKR4j1nk9zz8cPPiK1GfTkmY4tXCDl повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Мабуть, таки прийшли до стефанчука і отих «правознавців» по лолітам, Батьки дітей??? Достатньо було і 3 метрів вірьовки, щоб у збоченців, прояснилося в «проекті змін»!! !! «Червоного півника» для їх помешкань, відкладено на піздніше!!?!? Українці дуже чемні і не кровожерливі, спалять хату безкровно!!