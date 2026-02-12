На Буковине задержали похитителя 13-летней девочки

В Черновцах правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в похищении 13-летней девочки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины. Ребенок уже найден, его жизни ничего не угрожает.

Девочку разыскали после масштабной операции

В полицию 10 февраля обратились родственники школьницы. Они сообщили, что ребенок не вернулся домой после учебы. Правоохранители сразу начали поиски.

Полицейские проверяли возможные места нахождения девушки. Также проработали записи с камер видеонаблюдения. К операции присоединились нацгвардейцы и волонтеры.

Впоследствии правоохранители установили местонахождение ребенка. Одновременно задержали 37-летнего жителя Черновцов.

Подозреваемому инкриминируют похищение человека

По предварительным данным, мужчина предложил девушке подвезти ее на автомобиле. После этого он вывез ребенка в пустующие дома родственников в Черновицком районе. Там он удерживал ее против воли.

"Следователи предварительно установили, что злоумышленник незаконно лишил свободы малолетнюю и удерживал ее в нежилых помещениях", — сообщили в полиции.

Во время задержания мужчина мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Также известно, что ранее его неоднократно привлекали за вождение в состоянии опьянения.

Расследование продолжается по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном лишении свободы или похищении человека. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

С ребенком работают психологи. Ей оказывают необходимую помощь.

