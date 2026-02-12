РУС
На Буковине задержали похитителя 13-летней девочки

В Черновцах правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в похищении 13-летней девочки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины. Ребенок уже найден, его жизни ничего не угрожает.

Девочку разыскали после масштабной операции

В полицию 10 февраля обратились родственники школьницы. Они сообщили, что ребенок не вернулся домой после учебы. Правоохранители сразу начали поиски.

Полицейские проверяли возможные места нахождения девушки. Также проработали записи с камер видеонаблюдения. К операции присоединились нацгвардейцы и волонтеры.

Впоследствии правоохранители установили местонахождение ребенка. Одновременно задержали 37-летнего жителя Черновцов.

Подозреваемому инкриминируют похищение человека

По предварительным данным, мужчина предложил девушке подвезти ее на автомобиле. После этого он вывез ребенка в пустующие дома родственников в Черновицком районе. Там он удерживал ее против воли.

"Следователи предварительно установили, что злоумышленник незаконно лишил свободы малолетнюю и удерживал ее в нежилых помещениях", — сообщили в полиции.

Во время задержания мужчина мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Также известно, что ранее его неоднократно привлекали за вождение в состоянии опьянения.

Расследование продолжается по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном лишении свободы или похищении человека. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

С ребенком работают психологи. Ей оказывают необходимую помощь.

дети (6913) Нацполиция (17135) похищение (1735)
+8
дуже схожий
на Колю-Каклєту
12.02.2026 21:49 Ответить
+6
Чому ця дівчинка сіла до авто незнайомого чоловіка ,
можливо вони знайомі ?
12.02.2026 21:38 Ответить
+6
Саме для таких скотів, стефанчук з робочою групою правовими однодумців або співчуваючих, кнуру співочому, як «Епштейн», і готували зміни до статей ЦКУ та ККУ!!! Робоча група з підготовки оновлення Цивільного кодексу вирішила вилучити норму, яка допускала можливість укладення шлюбу з 14 років у виняткових випадках. Норму https://zmina.ua/statements/proyekt-novogo-czyvilnogo-kodeksu-zareyestrovanyj-golovoyu-verhovnoyi-rady-ruslanom-stefanchukom-superechyt-vymogam-vstupu-********-do-yes/ критикували правозахисні організації та експерти.
Про це https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0qbDyjGAxTtoxew7eDz9PTXmuPTZTygd8X63PKR4j1nk9zz8cPPiK1GfTkmY4tXCDl повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Мабуть, таки прийшли до стефанчука і отих «правознавців» по лолітам, Батьки дітей??? Достатньо було і 3 метрів вірьовки, щоб у збоченців, прояснилося в «проекті змін»!! !! «Червоного півника» для їх помешкань, відкладено на піздніше!!?!? Українці дуже чемні і не кровожерливі, спалять хату безкровно!!
12.02.2026 22:35 Ответить
Чому ця дівчинка сіла до авто незнайомого чоловіка ,
можливо вони знайомі ?
12.02.2026 21:38 Ответить
"Після цього він вивіз дитину до порожніх будинків родичів у Чернівецькому районі..." - я теж про це подумав...
12.02.2026 21:43 Ответить
Це не інформація а зведення ОБС-фм..... З багатьма невідомими...
А наркоманів неадекватів повно і дєвочєк пріпєвочєк, які таке витворяють...
12.02.2026 21:51 Ответить
дуже схожий
на Колю-Каклєту
12.02.2026 21:49 Ответить
МОЖЕ ТРЕБА БУЛО ДАТИ РОДИЧАМ ДИТИНИ ДОСТУП ДО НАРКОМАНА НА 5 ХВИЛИН?
А ПОТІМ ХАЙ ВЖЕ СУД
12.02.2026 22:21 Ответить
Треба взагалі, щоб всі до рівня Юрчика опустились і вирішувати все па панятіям. Придумали якісь закони, суди, презумпцію невинуватості і тд, не треба воно.
12.02.2026 23:37 Ответить
Саме для таких скотів, стефанчук з робочою групою правовими однодумців або співчуваючих, кнуру співочому, як «Епштейн», і готували зміни до статей ЦКУ та ККУ!!! Робоча група з підготовки оновлення Цивільного кодексу вирішила вилучити норму, яка допускала можливість укладення шлюбу з 14 років у виняткових випадках. Норму https://zmina.ua/statements/proyekt-novogo-czyvilnogo-kodeksu-zareyestrovanyj-golovoyu-verhovnoyi-rady-ruslanom-stefanchukom-superechyt-vymogam-vstupu-********-do-yes/ критикували правозахисні організації та експерти.
Про це https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0qbDyjGAxTtoxew7eDz9PTXmuPTZTygd8X63PKR4j1nk9zz8cPPiK1GfTkmY4tXCDl повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Мабуть, таки прийшли до стефанчука і отих «правознавців» по лолітам, Батьки дітей??? Достатньо було і 3 метрів вірьовки, щоб у збоченців, прояснилося в «проекті змін»!! !! «Червоного півника» для їх помешкань, відкладено на піздніше!!?!? Українці дуже чемні і не кровожерливі, спалять хату безкровно!!
12.02.2026 22:35 Ответить
Це не відміняє положення про вік згоди. Чи наслухався блогерців, котрі ллють помиї в вуха?
12.02.2026 23:40 Ответить
Так то він вирішив дочекатися, коли дитині стукне 14 і скористатися педофільською поправкою Стефанчука. І це лише "перша ластівка".
13.02.2026 00:38 Ответить
 
 