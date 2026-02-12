На Буковині затримали викрадача 13-річної дівчини

У Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у викраденні 13-річної дівчини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України. Дитину вже знайдено, її життю нічого не загрожує.

Дівчину розшукали після масштабної операції

До поліції 10 лютого звернулися рідні школярки. Вони повідомили, що дитина не повернулася додому після навчання. Правоохоронці одразу розпочали пошуки.

Поліцейські перевіряли можливі місця перебування дівчини. Також опрацювали записи з камер відеоспостереження. До операції долучилися нацгвардійці та волонтери.

Згодом правоохоронці встановили місцезнаходження дитини. Одночасно затримали 37-річного жителя Чернівців.

Підозрюваному інкримінують викрадення людини

За попередніми даними, чоловік запропонував дівчині підвезти її автомобілем. Після цього він вивіз дитину до порожніх будинків родичів у Чернівецькому районі. Там він утримував її проти волі.

"Слідчі попередньо встановили, що зловмисник незаконно позбавив волі малолітню та утримував її в нежилих приміщеннях", — повідомили у поліції.

Під час затримання чоловік міг перебувати у стані наркотичного сп’яніння. Також відомо, що раніше його неодноразово притягували за керування у стані сп’яніння.

Розслідування триває за ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

З дитиною працюють психологи. Їй надають необхідну допомогу.

Топ коментарі
+8
дуже схожий
на Колю-Каклєту
12.02.2026 21:49 Відповісти
+6
Чому ця дівчинка сіла до авто незнайомого чоловіка ,
можливо вони знайомі ?
12.02.2026 21:38 Відповісти
+6
Саме для таких скотів, стефанчук з робочою групою правовими однодумців або співчуваючих, кнуру співочому, як «Епштейн», і готували зміни до статей ЦКУ та ККУ!!! Робоча група з підготовки оновлення Цивільного кодексу вирішила вилучити норму, яка допускала можливість укладення шлюбу з 14 років у виняткових випадках. Норму https://zmina.ua/statements/proyekt-novogo-czyvilnogo-kodeksu-zareyestrovanyj-golovoyu-verhovnoyi-rady-ruslanom-stefanchukom-superechyt-vymogam-vstupu-********-do-yes/ критикували правозахисні організації та експерти.
Про це https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0qbDyjGAxTtoxew7eDz9PTXmuPTZTygd8X63PKR4j1nk9zz8cPPiK1GfTkmY4tXCDl повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Мабуть, таки прийшли до стефанчука і отих «правознавців» по лолітам, Батьки дітей??? Достатньо було і 3 метрів вірьовки, щоб у збоченців, прояснилося в «проекті змін»!! !! «Червоного півника» для їх помешкань, відкладено на піздніше!!?!? Українці дуже чемні і не кровожерливі, спалять хату безкровно!!
12.02.2026 22:35 Відповісти
Чому ця дівчинка сіла до авто незнайомого чоловіка ,
можливо вони знайомі ?
12.02.2026 21:38 Відповісти
"Після цього він вивіз дитину до порожніх будинків родичів у Чернівецькому районі..." - я теж про це подумав...
12.02.2026 21:43 Відповісти
Це не інформація а зведення ОБС-фм..... З багатьма невідомими...
А наркоманів неадекватів повно і дєвочєк пріпєвочєк, які таке витворяють...
12.02.2026 21:51 Відповісти
дуже схожий
на Колю-Каклєту
12.02.2026 21:49 Відповісти
МОЖЕ ТРЕБА БУЛО ДАТИ РОДИЧАМ ДИТИНИ ДОСТУП ДО НАРКОМАНА НА 5 ХВИЛИН?
А ПОТІМ ХАЙ ВЖЕ СУД
12.02.2026 22:21 Відповісти
Треба взагалі, щоб всі до рівня Юрчика опустились і вирішувати все па панятіям. Придумали якісь закони, суди, презумпцію невинуватості і тд, не треба воно.
12.02.2026 23:37 Відповісти
12.02.2026 22:35 Відповісти
Це не відміняє положення про вік згоди. Чи наслухався блогерців, котрі ллють помиї в вуха?
12.02.2026 23:40 Відповісти
Так то він вирішив дочекатися, коли дитині стукне 14 і скористатися педофільською поправкою Стефанчука. І це лише "перша ластівка".
13.02.2026 00:38 Відповісти
 
 