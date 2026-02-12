На Буковині затримали викрадача 13-річної дівчини
У Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у викраденні 13-річної дівчини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України. Дитину вже знайдено, її життю нічого не загрожує.
Дівчину розшукали після масштабної операції
До поліції 10 лютого звернулися рідні школярки. Вони повідомили, що дитина не повернулася додому після навчання. Правоохоронці одразу розпочали пошуки.
Поліцейські перевіряли можливі місця перебування дівчини. Також опрацювали записи з камер відеоспостереження. До операції долучилися нацгвардійці та волонтери.
Згодом правоохоронці встановили місцезнаходження дитини. Одночасно затримали 37-річного жителя Чернівців.
Підозрюваному інкримінують викрадення людини
За попередніми даними, чоловік запропонував дівчині підвезти її автомобілем. Після цього він вивіз дитину до порожніх будинків родичів у Чернівецькому районі. Там він утримував її проти волі.
"Слідчі попередньо встановили, що зловмисник незаконно позбавив волі малолітню та утримував її в нежилих приміщеннях", — повідомили у поліції.
Під час затримання чоловік міг перебувати у стані наркотичного сп’яніння. Також відомо, що раніше його неодноразово притягували за керування у стані сп’яніння.
Розслідування триває за ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
З дитиною працюють психологи. Їй надають необхідну допомогу.
