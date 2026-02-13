Из-за вражеских обстрелов на Донетчине 5 человек погибли, еще 12 - ранены. ФОТОрепортаж

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 13 февраля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Золотом Колодезе Шаховской общины повреждены 6 домов, в Вольном и Торецком - по 2.

Краматорский район

В Николаевке поврежден автомобиль, в Райгородке - 2 дома. В Славянске повреждены 11 домов и автомобиль. В Краматорске россияне убили 4 человека, в том числе - 8-летнего мальчика, ранили еще 4 человека; в городе разрушен частный дом, поврежден газопровод; в Малотарановке ранены 3 человека. В Черкасском 1 человек погиб и 2 ранены, разрушены 2 частных дома. В Андреевке повреждены 2 дома. В Дружковке ранены 3 человека, повреждены 4 дома.

Бахмутский район

В Свято-Покровском Сиверской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 151 человек, в том числе - 29 детей.









Читайте: Погибли трое братьев и мужчина, есть раненые: рашисты нанесли удар по Краматорску. ФОТОрепортаж