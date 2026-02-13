РУС
Новости Обстрел Краматорска
5 126 26

Погибли трое братьев и мужчина, есть раненые: решисты ударили по Краматорску. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали жилой сектор Краматорска, в результате чего погибли трое братьев. Ранены две женщины.

Об этом сообщила прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Около 21:15 россияне атаковали жилой сектор города.

В результате прямого попадания средства поражения в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат.

"Кроме того, получили телесные повреждения 43-летняя мать погибших парней и 65-летняя бабушка. У женщин диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибы грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузию", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Тип оружия устанавливается.

Обновление

Позже в горсовете сообщили о еще одном погибшем.

"В результате одного из обстрелов по частному сектору погибли 4 человека - мальчик, 2017 года рождения, и 3 человека, 2006, 2006, 1962 годов рождения", - отметили там.

Читайте: Рашисты убили женщину в Орехове в Запорожской области: в течение суток - более 500 ударов по области

Трое братьев погибли: подробности обстрела Краматорска
Трое братьев погибли: подробности обстрела Краматорска

Краматорськ (2469) обстрел (31826) Донецкая область (11923) Краматорский район (982)
Топ комментарии
+15
щось я не зрозумів, я не маю права вбивати вбивць, які вдерлися до мого будинку, щоб вбити мене?
13.02.2026 10:20 Ответить
+11
орків, що вдерлися в Україну, і тих, що вбивають українців з території Мордору, варто всіх вбити, бажано якнайшвидше, допоки вони не встигли, чи не встигають вбити наших людей, а вбивць вбити вважайте сам Бог заповів, навіть якщо цього немає у 10 заповідях
13.02.2026 09:52 Ответить
+10
Поки ще не пізно, звернися до психіатра!! Можливо, і родичам меньше буде мороки з тобою…. Але ж сподівання, ну дуже мізерні ….
13.02.2026 10:12 Ответить
13.02.2026 09:51 Ответить
орків, що вдерлися в Україну, і тих, що вбивають українців з території Мордору, варто всіх вбити, бажано якнайшвидше, допоки вони не встигли, чи не встигають вбити наших людей, а вбивць вбити вважайте сам Бог заповів, навіть якщо цього немає у 10 заповідях
13.02.2026 09:52 Ответить
Поки ще не пізно, звернися до психіатра!! Можливо, і родичам меньше буде мороки з тобою…. Але ж сподівання, ну дуже мізерні ….
13.02.2026 10:12 Ответить
щось я не зрозумів, я не маю права вбивати вбивць, які вдерлися до мого будинку, щоб вбити мене?
13.02.2026 10:20 Ответить
Це ти про які "...такие же убийства в другой части мира оккупантами финансируемыми всем Западом...". Про Ізраїль? А нічого, шо починаючи з дати створення цієї країни, вона весь час зазнає атак, і обороняється? Я бачу - тебе "вивезли з СРСР", але не змогли з тебе "СРСР вивезти"... Може, тобі варто в Росію повернуться? Вона якраз, зараз, старається навіть не СРСР "васстанавить", а, взагалі "вазрадить Рассийскую империю"...
13.02.2026 12:22 Ответить
То вбийся сам, москалю. Голівонькою об берізку. Не псуй Світ своєю присутністю.
13.02.2026 14:08 Ответить
Дивують фантастичні версії коментів, ніби коментатори щойно прилетіли на Землю з Марса :"орків. варто всіх вбити, бажано якнайшвидше, допоки вони не встигли, чи не встигають вбити наших людей, а вбивць вбити вважайте сам Бог заповів, навіть якщо цього немає у 10 заповідях". Зрозуміло, що цього ніколи не буде , так для чого писати таку маячню? Набагато реалістичніший план- фізичне знищення Пуйла скаженого. За чотири роки війни- жодної спроби фізично знищити Пуйла скаженого- головного ініціатора війни і головного злочинця. В свій час на Гітлера було здійснено 13 історично підтверджених замахів на життя і тільки завдяки диявольському везінню він вижив. А тут - жодного. Після знищення Пуйла війна б швидко закінчилася. Але в такому випадку колишньому очільнику СБУ ВасіДвамагазини довелося сконцентруватися на виконанні саме цього завдання, а не на боротьбі з НАБУ і САП і журналістами.
13.02.2026 14:23 Ответить
ви нормальний, вбивати тих, хто прийшов тебе вбити, хіба це маячня, це фантастика,, Андрей, це самий раціональний спосіб, що треба робити, аби вижити, а чому він вам не подобається, хто зна, можливо вам подобається, аби українці вмирали без опору
13.02.2026 15:00 Ответить
Ти нормальний? Невже не простіше вбити одного виродка, який почав і продовжує цю війну, ніж убивати всіх? У скаженого Пуйла цих лаптєногих ще дуже багато, на зміну ліквідованим прийдуть другі і йому їх не жаль. Скажену собаку пристрілюють. Саме так треба зробити з Пуйлом, а не вести з ним переговори. Ти поменше звізди, бо "вбити всіх" сидячи на пропердженому дивані це одне, а в реальності - зовсім інше.
13.02.2026 15:32 Ответить
То вбий його, якщо це простіше, але не займайся х-уйловською пропагандою, що не треба вбивати тих, хто прийшов вбити нас.
13.02.2026 15:45 Ответить
Ти дебіл, іди лікуйся,доки не пізно.
13.02.2026 15:54 Ответить
все ж, як, воно, почуватися у шкірі симпатика людожерів, ви ким себе ідентифікуєте?
13.02.2026 16:35 Ответить
так війна триватиме до останнього українця.з потужними двушками в москву з європейської допомоги.
13.02.2026 09:58 Ответить
13.02.2026 10:34 Ответить
Уряд Британії у другу світову допоміг кожній родині, що жила в приватному будинку, збудувати власне мінібомбосховище.
13.02.2026 10:02 Ответить
Царство Небесне загиблим!
13.02.2026 10:12 Ответить
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
13.02.2026 10:14 Ответить
Що треба зробити,прифронтові міста упирі стерають вщент?Як протистояти КАБам?Чи задумується над цим влада?
Якщо вона є?Одні обісрались,інші сумну статистику оповіщають?Якщо, відносно, тилові міста ще прикриваються,то Слов'янськ,Краматорськ,Дружківка перетворюються в апокаліпсис
13.02.2026 10:20 Ответить
руйнує і вбиває Х-уйло, у вас немає претензій до нього?
13.02.2026 10:31 Ответить
А кони надумали убивати ветеранiв.вони стурбованi
13.02.2026 10:36 Ответить
Вишикувана черга з українців до смерті і каліцтва...
13.02.2026 10:41 Ответить
Свідомий геноцид варварської орди ,знищують дітей ,знищують невинних людей влада бездіяльна . Щоб ви виздихали рашиські варвари.
13.02.2026 10:51 Ответить
Царство Небесне загиблим.
13.02.2026 21:57 Ответить
13.02.2026 23:22 Ответить
 
 