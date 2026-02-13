Погибли трое братьев и мужчина, есть раненые: решисты ударили по Краматорску. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали жилой сектор Краматорска, в результате чего погибли трое братьев. Ранены две женщины.

Об этом сообщила прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Около 21:15 россияне атаковали жилой сектор города.

В результате прямого попадания средства поражения в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат.

"Кроме того, получили телесные повреждения 43-летняя мать погибших парней и 65-летняя бабушка. У женщин диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибы грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузию", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Тип оружия устанавливается.

Обновление

Позже в горсовете сообщили о еще одном погибшем.

"В результате одного из обстрелов по частному сектору погибли 4 человека - мальчик, 2017 года рождения, и 3 человека, 2006, 2006, 1962 годов рождения", - отметили там.

