Погибли трое братьев и мужчина, есть раненые: решисты ударили по Краматорску. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска атаковали жилой сектор Краматорска, в результате чего погибли трое братьев. Ранены две женщины.
Об этом сообщила прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Около 21:15 россияне атаковали жилой сектор города.
В результате прямого попадания средства поражения в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат.
"Кроме того, получили телесные повреждения 43-летняя мать погибших парней и 65-летняя бабушка. У женщин диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибы грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузию", - говорится в сообщении.
Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Тип оружия устанавливается.
Обновление
Позже в горсовете сообщили о еще одном погибшем.
"В результате одного из обстрелов по частному сектору погибли 4 человека - мальчик, 2017 года рождения, и 3 человека, 2006, 2006, 1962 годов рождения", - отметили там.
Якщо вона є?Одні обісрались,інші сумну статистику оповіщають?Якщо, відносно, тилові міста ще прикриваються,то Слов'янськ,Краматорськ,Дружківка перетворюються в апокаліпсис