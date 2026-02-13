Загинули троє братів та чоловік, є поранені: рашисти вдарили по Краматорську

Російські війська атакували житловий сектор Краматорська, внаслідок чого загинули троє братів. Поранено двох жінок.

Про це повідомила прокуратура області, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Близько 21:15 росіяни атакували житловий сектор міста.

Внаслідок прямого влучання засобу ураження в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їхній 8-річний брат.

"Крім того, дістали тілесні ушкодження 43-річна мати загиблих хлопців та 65-річна бабуся. У жінок діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію", - йдеться в повідомленні.

Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу. Тип зброї встановлюється.

Оновлення

Згодом у міськраді повідомили про ще одного загиблого.

"Внаслідок одного з обстрілів по приватному сектору загинули 4 людини - хлопчик, 2017 року народження, та 3 чоловіки, 2006, 2006, 1962 років народження", - зазначили там.

