Загинули троє братів та чоловік, є поранені: рашисти вдарили по Краматорську
Російські війська атакували житловий сектор Краматорська, внаслідок чого загинули троє братів. Поранено двох жінок.
Про це повідомила прокуратура області, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Близько 21:15 росіяни атакували житловий сектор міста.
Внаслідок прямого влучання засобу ураження в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їхній 8-річний брат.
"Крім того, дістали тілесні ушкодження 43-річна мати загиблих хлопців та 65-річна бабуся. У жінок діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію", - йдеться в повідомленні.
Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу. Тип зброї встановлюється.
Оновлення
Згодом у міськраді повідомили про ще одного загиблого.
"Внаслідок одного з обстрілів по приватному сектору загинули 4 людини - хлопчик, 2017 року народження, та 3 чоловіки, 2006, 2006, 1962 років народження", - зазначили там.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо вона є?Одні обісрались,інші сумну статистику оповіщають?Якщо, відносно, тилові міста ще прикриваються,то Слов'янськ,Краматорськ,Дружківка перетворюються в апокаліпсис