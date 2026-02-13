УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8680 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
371 0

Рашисти вбили жінку в Оріхові на Запоріжжі: протягом доби - понад 500 ударів по області

Наслідки ударів РФ по Запорізькій області: є загиблі

Вранці російські окупанти вдарили по Оріхову, вбивши жінку.

Про це повідомив глава ОВА Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удар по Оріхову

Внаслідок російського удару по місту загинула 67-річна жінка.

Також читайте: Наслідки ворожого обстрілу Одеси: влучання у багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Удари по області протягом доби

Федоров заявив, що внаслідок ударів по Запорізькому та Пологівському районах загинув чоловік, жінка дістала поранення.

Протягом 12 лютого рашисти завдали 559 ударів по 37 населених пунктах області.

  • Війська рф здійснили 17 авіаційних ударів по Барвінівці, Голубковому, Рибальському, Лісному, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Гуляйпільському, Копанях, Чарівному, Гіркому, Цвітковому.
  • 338 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Біленьке, Софіївку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Васинівку, Омельник, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Зелене, Загірне, Варварівку, Добропілля, Привільне, Микільське.
  • 5 обстрілів з РСЗВ накрили Павлівку, Залізничне, Новоданилівку, Лугівське, Добропілля.
  • 199 артилерійських ударів прийшлося по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю.

Надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ била балістикою та 154 БпЛА: ППО знешкодила 111 цілей. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

обстріл (34034) Запорізька область (4897) Пологівський район (416) Оріхів (45)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 