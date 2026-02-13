Рашисти вбили жінку в Оріхові на Запоріжжі: протягом доби - понад 500 ударів по області
Вранці російські окупанти вдарили по Оріхову, вбивши жінку.
Про це повідомив глава ОВА Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Удар по Оріхову
Внаслідок російського удару по місту загинула 67-річна жінка.
Удари по області протягом доби
Федоров заявив, що внаслідок ударів по Запорізькому та Пологівському районах загинув чоловік, жінка дістала поранення.
Протягом 12 лютого рашисти завдали 559 ударів по 37 населених пунктах області.
- Війська рф здійснили 17 авіаційних ударів по Барвінівці, Голубковому, Рибальському, Лісному, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Гуляйпільському, Копанях, Чарівному, Гіркому, Цвітковому.
- 338 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Біленьке, Софіївку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Васинівку, Омельник, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Зелене, Загірне, Варварівку, Добропілля, Привільне, Микільське.
- 5 обстрілів з РСЗВ накрили Павлівку, Залізничне, Новоданилівку, Лугівське, Добропілля.
- 199 артилерійських ударів прийшлося по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю.
Надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури.
