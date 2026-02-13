Рашисты убили женщину в Орехове в Запорожской области: в течение суток - более 500 ударов по области

Утром российские оккупанты нанесли удар по Орехову, убив женщину.

Об этом сообщил глава ОГА Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Орехову

В результате российского удара по городу погибла 67-летняя женщина.

Удары по области в течение суток

Федоров заявил, что в результате ударов по Запорожскому и Пологовскому районам погиб мужчина, женщина получила ранения.

В течение 12 февраля рашисты нанесли 559 ударов по 37 населенным пунктам области.

Войска РФ нанесли 17 авиационных ударов по Барвиновке, Голубковому, Рыбальскому, Лесному, Зализнычному, Воздвижовке, Верхней Терсе, Гуляйпольскому, Копанях, Чаривному, Горкому, Цветковому.

338 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Новониколаевку, Беленькое, Софиевку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Степное, Гуляйполе, Орехово, Зализнычное, Новоданиловку, Новоандреевку, Васиновку, Омельник, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Зеленое, Загорное, Варваровку, Доброполье, Привольное, Никольское.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Павловку, Зализнычное, Новоданиловку, Луговское, Доброполье.

199 артиллерийских ударов пришлось по Степногорску, Приморскому, Степовому, Гуляйполю, Зализнычному, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Доброполью.

Поступило 51 сообщение о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

