Программа "СвітлоДІМ": Подано 524 заявки, часть из них - на доработке из-за системных ошибок
За 2 недели работы программы СвітлоДІМ было подано 524 заявки.
Об этом сообщилв телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Сколько заявок одобрено?
"Из них уже обработаны 493: 155 переданы на оплату, еще 338 требуют доработки.
Чтобы помочь исправить недостатки в заявках, районные государственные администрации Киева и Киевская областная военная администрация связываются с заявителями для исправления ошибок", - уточнил он.
По ссылке - ошибки, которые системно допускают заявители.
Первые выплаты
По словам Кулебы, выплаты уже получили 57 заявителей на сумму 15,3 млн грн.
С понедельника начнут поступать оплаты по 98 заявкам: общая сумма - 26,4 млн грн.
"На сегодняшний день нашими партнерами программы являются Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Укрсиббанк, Кредобанк, Глобус Банк", - добавил он.
