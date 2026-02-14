Программа "СвітлоДІМ": Подано 524 заявки, часть из них - на доработке из-за системных ошибок

За 2 недели работы программы СвітлоДІМ было подано 524 заявки.

Об этом сообщилв телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Сколько заявок одобрено?

"Из них уже обработаны 493: 155 переданы на оплату, еще 338 требуют доработки.

Чтобы помочь исправить недостатки в заявках, районные государственные администрации Киева и Киевская областная военная администрация связываются с заявителями для исправления ошибок", - уточнил он.

По ссылке - ошибки, которые системно допускают заявители.

Первые выплаты

По словам Кулебы, выплаты уже получили 57 заявителей на сумму 15,3 млн грн.

С понедельника начнут поступать оплаты по 98 заявкам: общая сумма - 26,4 млн грн.

"На сегодняшний день нашими партнерами программы являются Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Укрсиббанк, Кредобанк, Глобус Банк", - добавил он.

