Програма "СвітлоДІМ": Подано 524 заявки, частина з них - на доопрацюванні через системні помилки

За 2 тижні роботи програми СвітлоДІМ було подано 524 заявки.

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Скільки заявок схвалено?

"Із них уже опрацювали 493: 155 передано на оплату, ще 338 потребують доопрацювання.

Щоб допомогти виправити недоліки в заявках районні державні адміністрації Києва та Київська обласна військова адміністрація звʼязуються з заявниками задля виправлення помилок", - уточнив він.

За лінком - помилки, які системно роблять заявники.

Перші виплати

За словами Кулеби, виплати вже отримали 57 заявників на суму 15.3 млн грн.

З понеділка почнуть надходити оплати за 98 заявками: загальна сума – 26.4 млн грн.

"На сьогодні нашими партнерами програми є Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Укрсиббанк, Кредобанк, Глобус Банк", - додав він.

