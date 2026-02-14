Програма "СвітлоДІМ": Подано 524 заявки, частина з них - на доопрацюванні через системні помилки
За 2 тижні роботи програми СвітлоДІМ було подано 524 заявки.
Про це повідомив у телеграм-каналі віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Скільки заявок схвалено?
"Із них уже опрацювали 493: 155 передано на оплату, ще 338 потребують доопрацювання.
Щоб допомогти виправити недоліки в заявках районні державні адміністрації Києва та Київська обласна військова адміністрація звʼязуються з заявниками задля виправлення помилок", - уточнив він.
За лінком - помилки, які системно роблять заявники.
Перші виплати
За словами Кулеби, виплати вже отримали 57 заявників на суму 15.3 млн грн.
З понеділка почнуть надходити оплати за 98 заявками: загальна сума – 26.4 млн грн.
"На сьогодні нашими партнерами програми є Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Укрсиббанк, Кредобанк, Глобус Банк", - додав він.
