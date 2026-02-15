Зеленский получил премию имени фон Клейста, присужденную украинскому народу

Украинский народ отметили премией имени Эвальда фон Клейста "за мужество, самопожертвование и непоколебимую решимость защищать свою свободу и свободу всей Европы". От имени украинцев ее получил президент Владимир Зеленский.

Премия присуждена украинцам

"Для меня, как президента Украины, большая честь быть здесь и иметь таких друзей украинского народа. Я также благодарю Германию и ее народ за поддержку с самого начала полномасштабной войны", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Германия сейчас является страной, которая предоставляет наибольшие объемы помощи нашему государству. В частности, президент отметил вклад Берлина в построение критически важной системы ПВО на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам.

Подробнее о премии

Премия имени Эвальда фон Клейста - ежегодная премия Мюнхенской конференции по безопасности, названная в честь ее основателя, участника покушения на Гитлера 20 июля 1944 года.

С 2009 года премия присуждается за особый вклад в международное сотрудничество и урегулирование конфликтов.

