Новости Мюнхенская конференция 2026
1 871

Зеленский получил премию имени фон Клейста, присужденную украинскому народу

Зеленский в Мюнхене получил премию имени фон Клейста

Украинский народ отметили премией имени Эвальда фон Клейста "за мужество, самопожертвование и непоколебимую решимость защищать свою свободу и свободу всей Европы". От имени украинцев ее получил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Премия присуждена украинцам 

"Для меня, как президента Украины, большая честь быть здесь и иметь таких друзей украинского народа. Я также благодарю Германию и ее народ за поддержку с самого начала полномасштабной войны", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Германия сейчас является страной, которая предоставляет наибольшие объемы помощи нашему государству. В частности, президент отметил вклад Берлина в построение критически важной системы ПВО на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам.

Смотрите также: Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. ВИДЕО

Подробнее о премии

Премия имени Эвальда фон Клейста - ежегодная премия Мюнхенской конференции по безопасности, названная в честь ее основателя, участника покушения на Гитлера 20 июля 1944 года.

С 2009 года премия присуждается за особый вклад в международное сотрудничество и урегулирование конфликтов.

Читайте также: Украинский народ получит премию Эвальда фон Кляйста

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) премия (494) украинцы (3972)
Топ комментарии
+14
ЗЄ не є частиною укоаїнського народу ні етнічно, ні за культурою, ні за переконаннями.

ЗЄ сраний совковий манкурт, який мімікрує під те, що йому вигідно.
14.02.2026 23:35 Ответить
+12
Про#бав «НЕЗЛАМНІСТЬ»,
Проср@в та закатав в асфальт «ПОТУЖНІСТЬ»,
Ось вже і добрався до «МУЖНОСТІ»
14.02.2026 23:23 Ответить
+6
Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен:

Наша проблема в Україні полягає в тому, що все ще існують червоні лінії щодо зброї, яку вони можуть використовувати для перемоги у цій війні. А ви не можете виграти війну, маючи одну руку зв'язаною за спиною. Ми повинні надати їм зброю, щоб вони могли завдати удару по росії.
14.02.2026 23:14 Ответить
Клейст капітуляцію підписував теж, чи тільки Манштейн ?
14.02.2026 23:10 Ответить
Альфред Йодль
Вільгельм Кейтель
Ганс-Георг фон Фрідебург
Ганс-Юрген Штумпф
14.02.2026 23:39 Ответить
Евальд фон Клейст - - німецький генерал-фельдмаршал часів Другої світової війни. Командував танковими групами під час вторгнення в Польщу, Францію та СРСР (зокрема, очолював наступ на Київ). У лютому 2026 року український народ був удостоєний https://lb.ua/society/2026/02/14/722457**************************.html премії імені Евальда фон Клейста за мужність у захисті свободи.
15.02.2026 01:15 Ответить
це якась прикра помилка, бо ...

Наступ німецьких військ на Москву (операція «Тайфун», осінь 1941 р.) здійснювала група армій «Центр», якою командував генерал-фельдмаршал

Федор фон Бок.
15.02.2026 01:28 Ответить
ЧУЧЕЛКО.
14.02.2026 23:11 Ответить
Це замість таурусів.
14.02.2026 23:12 Ответить
йому премію дарвіна пора!
14.02.2026 23:14 Ответить
Премію Дарвіна справедливо заслужила череда худоби, яка вперла у крісло ухилянта і мародера. Шкода, що ця юрба дебілів і ждунів ділиться тією премією з адекватними, та ще й вимагає поваги і підтримки.
15.02.2026 07:13 Ответить
14.02.2026 23:14 Ответить
Краще б танкову армію фон Клейста але "маємо те що маємо" (с) 🤔
14.02.2026 23:15 Ответить
Тепер всі українці - фон Клейсти.
Крім ухилянтів звичайно)
14.02.2026 23:16 Ответить
один нарід -один fюрер
14.02.2026 23:50 Ответить
Завтра трампакс скаже, що це йому треба було таку премію, він наймужніший у світі, він заслужив.
14.02.2026 23:16 Ответить
Мабуть він дуже пишається цим
14.02.2026 23:19 Ответить
14.02.2026 23:23 Ответить
Трамп: "Я хотів отримати премію імені Евальда фон Клейста, але я її не отримав, але я мав її отримати, тому що американській народ самий мужній і самопожертвений в світі, але премію отримав Зеленський, в якого йде чудова війна, якщо в мене буде своя чудова війна, то премію імені Евальда фон Клейста отримає США. "
14.02.2026 23:24 Ответить
НАРОДУ!!! не тому, котрого вовка назвав порноактрисою?
так собі уявляю- вечірній гундосик стоїть на колінах перед камерою й вибачається перед БАТЬКІВЩИНОЮ та її ВЕЛИЧНИМ НАРОДОМ !

Фесенко,блд, напиши йому цей сценарій! Тоді нехай пробує,лізе в претенденти на наступне царювання
14.02.2026 23:27 Ответить
Все рівно, як віддати премію українського народу путлеру через посередника.
14.02.2026 23:30 Ответить
ЗЄ не є частиною укоаїнського народу ні етнічно, ні за культурою, ні за переконаннями.

ЗЄ сраний совковий манкурт, який мімікрує під те, що йому вигідно.
14.02.2026 23:35 Ответить
Вітаємо пане Президент !
14.02.2026 23:38 Ответить
З чим? Це нагорода не йому.
14.02.2026 23:42 Ответить
А більше ні з чим вітати
15.02.2026 00:00 Ответить
Бородатая подставка для премий.
14.02.2026 23:48 Ответить
Український народ дякує друззям і союзникам за високу нагороду. Нині ми особливо потребуємо далекобійної зброї, яка є найвагомішою нагородою для виживання нації.
15.02.2026 00:00 Ответить
🤡 паск* да зеленна , міндічу впхає ...все до копійкі ...
15.02.2026 00:03 Ответить
Знову єврогейці щекочуть Лідору яєчки потужності, аби і далі своїх рабів українчиків посилав воювати.
15.02.2026 00:07 Ответить
Ідіотю
15.02.2026 02:28 Ответить
А Трампу - рожевий гумовий ×ер на повний зріст від нобелівського комітету.
15.02.2026 02:30 Ответить
Невже не знайшлось гідної людини хто захищав Україну від ворога. А що Зеленський це той хто висьміював український народ на догоду ворога, хто не готував країну до війни ,він та його друзі здали Південь ,тому така людина не має права отримувати
15.02.2026 07:49 Ответить
Мали ії дати Руслану Кошулинському.
15.02.2026 08:51 Ответить
Цю премію мусив отримати хтось із воїнів-захисників України, в не це...
15.02.2026 08:58 Ответить
 
 