Зеленский получил премию имени фон Клейста, присужденную украинскому народу
Украинский народ отметили премией имени Эвальда фон Клейста "за мужество, самопожертвование и непоколебимую решимость защищать свою свободу и свободу всей Европы". От имени украинцев ее получил президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию церемонии.
Премия присуждена украинцам
"Для меня, как президента Украины, большая честь быть здесь и иметь таких друзей украинского народа. Я также благодарю Германию и ее народ за поддержку с самого начала полномасштабной войны", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Германия сейчас является страной, которая предоставляет наибольшие объемы помощи нашему государству. В частности, президент отметил вклад Берлина в построение критически важной системы ПВО на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам.
Подробнее о премии
Премия имени Эвальда фон Клейста - ежегодная премия Мюнхенской конференции по безопасности, названная в честь ее основателя, участника покушения на Гитлера 20 июля 1944 года.
С 2009 года премия присуждается за особый вклад в международное сотрудничество и урегулирование конфликтов.
