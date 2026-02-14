Зеленський отримав премію імені фон Клейста, присуджену українському народу

Український народ відзначили премією імені Евальда фон Клейста "за мужність, самопожертву та непохитну рішучість захищати свою свободу та свободу всієї Європи". Від імені українців її отримав президент Володимир Зеленський.

Премія присуджена українцям

"Для мене як президента України велика честь бути тут та мати таких друзів українського народу. Я також дякую Німеччині та її народу за підтримку від самого початку повномасштабної війни",- сказав глава держави.

Він наголосив, що Німеччина зараз є країною, яка надає найбільші обсяги допомоги нашій державі. Зокрема, президент відзначив внесок Берліна у побудову критично важливої системи ППО на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

Більше про премію

Премія імені Евальда фон Клейста — щорічна премія Мюнхенської безпекової конференції, названа на честь її засновника, учасника замаху на Гітлера 20 липня 1944 року.

З 2009 року премія присуджується за особливий внесок у міжнародне співробітництво та врегулювання конфліктів.

