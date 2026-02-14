Зеленський отримав премію імені фон Клейста, присуджену українському народу

Український народ відзначили премією імені Евальда фон Клейста "за мужність, самопожертву та непохитну рішучість захищати свою свободу та свободу всієї Європи". Від імені українців її отримав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію церемонії.

Премія присуджена українцям 

"Для мене як президента України велика честь бути тут та мати таких друзів українського народу. Я також дякую Німеччині та її народу за підтримку від самого початку повномасштабної війни",- сказав глава держави.

Він наголосив, що Німеччина зараз є країною, яка надає найбільші обсяги допомоги нашій державі. Зокрема, президент відзначив внесок Берліна у побудову критично важливої системи ППО на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

Більше про премію

Премія імені Евальда фон Клейста — щорічна премія Мюнхенської безпекової конференції, названа на честь її засновника, учасника замаху на Гітлера 20 липня 1944 року.

З  2009 року премія присуджується за особливий внесок у міжнародне співробітництво та врегулювання конфліктів.

+27
ЗЄ не є частиною укоаїнського народу ні етнічно, ні за культурою, ні за переконаннями.

ЗЄ сраний совковий манкурт, який мімікрує під те, що йому вигідно.
14.02.2026 23:35 Відповісти
+20
Про#бав «НЕЗЛАМНІСТЬ»,
Проср@в та закатав в асфальт «ПОТУЖНІСТЬ»,
Ось вже і добрався до «МУЖНОСТІ»
14.02.2026 23:23 Відповісти
+10
Все рівно, як віддати премію українського народу путлеру через посередника.
14.02.2026 23:30 Відповісти
Альфред Йодль
Вільгельм Кейтель
Ганс-Георг фон Фрідебург
Ганс-Юрген Штумпф
14.02.2026 23:39 Відповісти
Евальд фон Клейст - - німецький генерал-фельдмаршал часів Другої світової війни. Командував танковими групами під час вторгнення в Польщу, Францію та СРСР (зокрема, очолював наступ на Київ). У лютому 2026 року український народ був удостоєний https://lb.ua/society/2026/02/14/722457**************************.html премії імені Евальда фон Клейста за мужність у захисті свободи.
15.02.2026 01:15 Відповісти
це якась прикра помилка, бо ...

Наступ німецьких військ на Москву (операція «Тайфун», осінь 1941 р.) здійснювала група армій «Центр», якою командував генерал-фельдмаршал

Федор фон Бок.
15.02.2026 01:28 Відповісти
ЧУЧЕЛКО.
14.02.2026 23:11 Відповісти
Це замість таурусів.
14.02.2026 23:12 Відповісти
йому премію дарвіна пора!
14.02.2026 23:14 Відповісти
Премію Дарвіна справедливо заслужила череда худоби, яка вперла у крісло ухилянта і мародера. Шкода, що ця юрба дебілів і ждунів ділиться тією премією з адекватними, та ще й вимагає поваги і підтримки.
15.02.2026 07:13 Відповісти
Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен:

Наша проблема в Україні полягає в тому, що все ще існують червоні лінії щодо зброї, яку вони можуть використовувати для перемоги у цій війні. А ви не можете виграти війну, маючи одну руку зв'язаною за спиною. Ми повинні надати їм зброю, щоб вони могли завдати удару по росії.
14.02.2026 23:14 Відповісти
Краще б танкову армію фон Клейста але "маємо те що маємо" (с) 🤔
14.02.2026 23:15 Відповісти
Тепер всі українці - фон Клейсти.
Крім ухилянтів звичайно)
14.02.2026 23:16 Відповісти
один нарід -один fюрер
14.02.2026 23:50 Відповісти
Завтра трампакс скаже, що це йому треба було таку премію, він наймужніший у світі, він заслужив.
14.02.2026 23:16 Відповісти
Мабуть він дуже пишається цим
14.02.2026 23:19 Відповісти
14.02.2026 23:23 Відповісти
В мірє нєт байца смєлєй чєм напуганий, , чєтирєждиукланістбоневтікший.
15.02.2026 09:45 Відповісти
🤣🤣🤣
15.02.2026 11:06 Відповісти
Трамп: "Я хотів отримати премію імені Евальда фон Клейста, але я її не отримав, але я мав її отримати, тому що американській народ самий мужній і самопожертвений в світі, але премію отримав Зеленський, в якого йде чудова війна, якщо в мене буде своя чудова війна, то премію імені Евальда фон Клейста отримає США. "
14.02.2026 23:24 Відповісти
НАРОДУ!!! не тому, котрого вовка назвав порноактрисою?
так собі уявляю- вечірній гундосик стоїть на колінах перед камерою й вибачається перед БАТЬКІВЩИНОЮ та її ВЕЛИЧНИМ НАРОДОМ !

Фесенко,блд, напиши йому цей сценарій! Тоді нехай пробує,лізе в претенденти на наступне царювання
14.02.2026 23:27 Відповісти
Ракушки вже про це не пам'ятають..тому що ракушки....
15.02.2026 09:57 Відповісти
14.02.2026 23:30 Відповісти
14.02.2026 23:35 Відповісти
і премію вкраде.
15.02.2026 13:28 Відповісти
Вітаємо пане Президент !
14.02.2026 23:38 Відповісти
З чим? Це нагорода не йому.
14.02.2026 23:42 Відповісти
А більше ні з чим вітати
15.02.2026 00:00 Відповісти
Бородатая подставка для премий.
14.02.2026 23:48 Відповісти
Український народ дякує друззям і союзникам за високу нагороду. Нині ми особливо потребуємо далекобійної зброї, яка є найвагомішою нагородою для виживання нації.
15.02.2026 00:00 Відповісти
🤡 паск* да зеленна , міндічу впхає ...все до копійкі ...
15.02.2026 00:03 Відповісти
А Трампу - рожевий гумовий ×ер на повний зріст від нобелівського комітету.
15.02.2026 02:30 Відповісти
Невже не знайшлось гідної людини хто захищав Україну від ворога. А що Зеленський це той хто висьміював український народ на догоду ворога, хто не готував країну до війни ,він та його друзі здали Південь ,тому така людина не має права отримувати
15.02.2026 07:49 Відповісти
Мали ії дати Руслану Кошулинському.
15.02.2026 08:51 Відповісти
Цю премію мусив отримати хтось із воїнів-захисників України, в не це...
15.02.2026 08:58 Відповісти
четырежды коррумпированный ухилянт который на трупах патриотов учиться управлять страной тешит свое никчемное нарцисстическое самомнение маленького человечка получая награду из рук не менее двуличных союзников. Сюр 21 века
15.02.2026 11:04 Відповісти
Український народ отримав премію імені фон Клейста!

А Зеленський, це лише кур'єр, який має доставити цю премію в Україну.
Не втративши і не зламавши (бо Вова вміє!)

Зеленський може отримати лише премію Дарвіна!
15.02.2026 11:05 Відповісти
 
 