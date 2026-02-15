Россияне атаковали Херсон и ряд населенных пунктов области: двое погибших и пятеро раненых

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по Херсону и населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Чем били оккупанты

Отмечается, что для атак по области россияне применяли дроны, авиацию и артиллерию.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским обстрелом находились Антоновка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Софиевка, Дарьевка, Ингулец, Новотягинка, Токаревка, Берислав, Дудчаны, Качкаровка, Новокаиры, Тягинка, Червоный Маяк, Высокое, Гавриловка, Веселое и город Херсон.

Жертвы обстрелов

Отмечается, что в результате российской агрессии два человека погибли, еще пять получили ранения.

Повреждения

Российские военные били по:

критической и социальной инфраструктуре;

жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 6 частных домов.

Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 5 человек.