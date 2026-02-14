Два человека погибли и двое ранены вследствие российских обстрелов Херсонщины, еще одна женщина пострадала от подрыва на мине
Сегодня, 14 февраля 2026 года, армия РФ в очередной раз обстреляла территорию Херсонской области с применением артиллерии и БПЛА, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По состоянию на 17:30 установлено, что вследствие российской агрессии двое гражданских погибли, еще трое получили травмы.
Детали
- В частности, вследствие атаки беспилотника в Качкаровке погиб мужчина.
- В Антоновке еще один мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, вследствие артиллерийского обстрела. Также в Антоновке двое гражданских получили травмы - враг сбросил взрывчатку с дрона на улицу населенного пункта.
Подрыв на мине
Около 11:00 в Херсоне вследствие подрыва на мине типа "Лепесток" пострадала женщина 1958 года рождения. Она с травматической ампутацией пальцев стопы госпитализирована.
Отмечается, что обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль