Два человека погибли и двое ранены вследствие российских обстрелов Херсонщины, еще одна женщина пострадала от подрыва на мине

Сегодня, 14 февраля 2026 года, армия РФ в очередной раз обстреляла территорию Херсонской области с применением артиллерии и БПЛА, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Что известно?

По состоянию на 17:30 установлено, что вследствие российской агрессии двое гражданских погибли, еще трое получили травмы.

Детали

В частности, вследствие атаки беспилотника в Качкаровке погиб мужчина.

В Антоновке еще один мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, вследствие артиллерийского обстрела. Также в Антоновке двое гражданских получили травмы - враг сбросил взрывчатку с дрона на улицу населенного пункта.

Подрыв на мине

Около 11:00 в Херсоне вследствие подрыва на мине типа "Лепесток" пострадала женщина 1958 года рождения. Она с травматической ампутацией пальцев стопы госпитализирована.

Отмечается, что обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома.