Дві людини загинули і дві поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини, ще одна жінка постраждала від підриву на міні

Обстріли Херсонщини

Сьогодні, 14 лютого 2026 року, армія рф вкотре здійснювала обстріли території Херсонської області із застосуванням артилерії та БпЛА, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Станом на 17:30 встановлено, що внаслідок російської агресії двоє цивільних загинули, ще троє - дістали травми.

Деталі

  • Зокрема, внаслідок атаки безпілотника у Качкарівці загинув чоловік.
  • В Антонівці ще один чоловік дістав поранення, несумісні з життям, у результаті артилерійського обстрілу. Також в Антонівці двоє цивільних зазнали травм - ворог скинув вибухівку з дрона на вулицю населеного пункту.

Підрив на міні

Близько 11:00 у Херсоні внаслідок підриву на міні типу "Пелюстка" постраждала жінка 1958 року народження. Її з травматичною ампутацією пальців стопи госпіталізовано.

Зазначається, що обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

