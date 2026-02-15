Росіяни атакували Херсон та низку населених пунктів області: двоє загиблих і п’ятеро поранених

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по Херсону та населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Чим били окупанти

Зазначається, що для атак по області росіяни застосовували дрони, авіацію та артилерію.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Софіївка, Дар'ївка, Інгулець, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Дудчани, Качкарівка, Новокаїри, Тягинка, Червоний Маяк, Високе, Гаврилівка, Веселе та місто Херсон.

Жертви обстрілів

Зазначається, що внаслідок російської агресії дві людини загинули, ще п’ять - дістали поранення.

Пошкодження

Російські військові били по:

критичній та соціальній інфраструктурі;

житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газогін та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.