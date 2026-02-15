Из-за аварии без электроснабжения остались объекты критической инфраструктуры и часть потребителей Одесщины, - ОВА

Сегодня, 14 февраля, в одной из энергетических компаний в Одесской области произошла аварийная ситуация, в результате которой без электроснабжения остались некоторые объекты критической инфраструктуры и часть потребителей.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"По сообщению ДТЭК Одесские электросети, 14 февраля ночью произошла аварийная ситуация на оборудовании одной из энергетических компаний. Из-за этого временно без электроснабжения остались некоторые объекты критической инфраструктуры и часть потребителей Одесского района области, в частности - в городе Черноморск и, частично, в Одессе", - говорится в сообщении.

Объекты переведены на резервное питание

Специалисты работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в каждой семье. До стабилизации ситуации объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание с помощью генераторов.

Подача воды

В г. Черноморске подача воды будет осуществляться по графикам.

В Одессе, в частности - в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города, организован подвоз воды. Локации, где стоят машины с технической водой, - по ссылке.

Пункты несокрушимости

Кроме того, для помощи людям в области работают 570 пунктов несокрушимости. За сутки ими воспользовались почти 4 тысячи жителей нашего региона.

Что предшествовало?