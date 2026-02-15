Через аварію без електропостачання залишилися об’єкти критичної інфраструктури та частина споживачів Одещини, - ОВА

Аварія в енергетиці на Одещині

Сьогодні, 14 лютого, в одній з енергетичних компаній на Одещині сталася аварійна ситуація, унаслідок чого без електропостачання залишилися деякі об'єкти критичної інфраструктури та частина споживачів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"За повідомленням ДТЕК Одеські електромережі, 14 лютого вночі сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній. Через це тимчасово без електропостачання залишилися деякі обʼєкти критичної інфраструктури та частина споживачів Одеського району області, зокрема в місті Чорноморськ та частково в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Обʼєкти переведено на резервне живлення

Фахівці працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну родину. До стабілізації ситуації обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів.

Подача води

Пункти незламності

Крім того, для допомоги людям в області працюють 570 пунктів незламності. За добу ними скористалися майже 4 тисячі мешканців нашого регіону.

Що передувало?

Взагалі-то сьогодні 15 лютого...
показати весь коментар
15.02.2026 17:19 Відповісти
 
 