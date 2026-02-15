Через аварію без електропостачання залишилися об’єкти критичної інфраструктури та частина споживачів Одещини, - ОВА
Сьогодні, 14 лютого, в одній з енергетичних компаній на Одещині сталася аварійна ситуація, унаслідок чого без електропостачання залишилися деякі об'єкти критичної інфраструктури та частина споживачів.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"За повідомленням ДТЕК Одеські електромережі, 14 лютого вночі сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній. Через це тимчасово без електропостачання залишилися деякі обʼєкти критичної інфраструктури та частина споживачів Одеського району області, зокрема в місті Чорноморськ та частково в Одесі", - йдеться в повідомленні.
Обʼєкти переведено на резервне живлення
Фахівці працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну родину. До стабілізації ситуації обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів.
Подача води
- У м. Чорноморськ подача води здійснюватиметься за графіками.
- В Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста організовано підвіз води. Локації, де стоять машини з технічною водою за посиланням.
Пункти незламності
Крім того, для допомоги людям в області працюють 570 пунктів незламності. За добу ними скористалися майже 4 тисячі мешканців нашого регіону.
Що передувало?
- Майже всю ніч в Одесі тривала повітряна тривога. Ворог цілив ударними дронами по інфраструктурі міста.
- Крім того, Росія вдарила безпілотниками по цивільній залізничній інфраструктурі на Одещині.
- Уранці 15 лютого через аварійне знеструмлення об'єктів водопровідної системи без водопостачання залишилися кілька районів Одеси.
