Россия атакует Украину ударными БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 15 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:00 - Сообщалось о БпЛА на севере Харьковщины, курс южный/юго-западный.
В 19:13 - Угроза баллистики с севера.
В 19:22 - Угроза применения баллистического вооружения из Крыма.
В 19:33 - БпЛА в Полтавской области, курсом на север.
В 19:44 - Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Обновленная информация
В 19:56 - БпЛА в направлении г. Запорожья с южного направления.
В 19:57 - БПЛА на юге Сумщины, курсом на запад.
Обновленная информация
В 20:52 - БпЛА на востоке Харьковщины, курсом на запад.
В 21:02 - БпЛА на севере Запорожской области, курсом на Днепропетровщину.
В 21:19 - БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.
В 21:26 - Запорожье - в районе города вражеский БпЛА.
В 21:28 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.
В 21:34 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину.
Обновленная информация
В 22:09 - Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину.
В 22:22 - БпЛА на границе Черниговской и Сумской областей, курсом на юг.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что россияне заявляют об атаке дронов: БпЛА летят на Москву.
