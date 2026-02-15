Россия атакует Украину ударными БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 15 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 19:00 - Сообщалось о БпЛА на севере Харьковщины, курс южный/юго-западный.

В 19:13 - Угроза баллистики с севера.

В 19:22 - Угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

В 19:33 - БпЛА в Полтавской области, курсом на север.

В 19:44 - Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Обновленная информация

В 19:56 - БпЛА в направлении г. Запорожья с южного направления.

В 19:57 - БПЛА на юге Сумщины, курсом на запад.

Обновленная информация

В 20:52 - БпЛА на востоке Харьковщины, курсом на запад.

В 21:02 - БпЛА на севере Запорожской области, курсом на Днепропетровщину.

В 21:19 - БпЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.

В 21:26 - Запорожье - в районе города вражеский БпЛА.

В 21:28 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.

В 21:34 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину.

Обновленная информация

В 22:09 - Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину.

В 22:22 - БпЛА на границе Черниговской и Сумской областей, курсом на юг.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

