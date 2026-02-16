Росія атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 15 лютого триває атака російських дронів на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:00 - Повідомлялося про БпЛА на півночі Харківщини, курс південний/південно-західний.
О 19:13 - Загроза балістики з півночі.
О 19:22 - Загроза застосування балістичного озброєння з Криму.
О 19:33 - БпЛА на Полтавщині, курсом на північ.
О 19:44 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 19:56 - БпЛА в напрямку м. Запоріжжя з південного напрямку.
О 19:57 - БпЛА на півдні Сумщини, курсом на захід.
Оновлена інформація
О 20:52 - БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід.
О 21:02 - БпЛА на півночі Запорізької області, курсом на Дніпропетровщину.
О 21:19 - БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.
О 21:26 - Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА.
О 21:28 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.
О 21:34 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
Оновлена інформація
О 22:09 - Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
О 22:22 - БпЛА на межі Чернігівської та Сумської областей, курсом на південь.
О 22:32 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину та Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 01:52 - БпЛА на межі Чернігівської та Сумської областей, курсом на південний захід.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
