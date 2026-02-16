Росія атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

шахедиАтака шахедів 15 лютого

Ввечері 15 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 19:00 - Повідомлялося про БпЛА на півночі Харківщини, курс південний/південно-західний.

О 19:13 - Загроза балістики з півночі.

О 19:22 - Загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

О 19:33 - БпЛА на Полтавщині, курсом на північ.

О 19:44 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 19:56 - БпЛА в напрямку м. Запоріжжя з південного напрямку.

О 19:57 - БпЛА на півдні Сумщини, курсом на захід.

Оновлена інформація

О 20:52 - БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід.

О 21:02 - БпЛА на півночі Запорізької області, курсом на Дніпропетровщину.

О 21:19 -  БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.

О 21:26 - Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА.

О 21:28 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.

О 21:34 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

Оновлена інформація

О 22:09 - Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 22:22 - БпЛА на межі Чернігівської та Сумської областей, курсом на південь.

О 22:32 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину та Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 01:52 - БпЛА на межі Чернігівської та Сумської областей, курсом на південний захід.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

безпілотник БпЛА обстріл атака Шахед
ага ударними....бпла...приліт іскандерів і навіть тривогу не вмикнули...зовсім вже булки розслабили під зеленим сонцесяйним вождем...
15.02.2026 21:01 Відповісти
цікаво , а Який вам "вождь " був би комфортним?
15.02.2026 21:54 Відповісти
Український.
15.02.2026 22:29 Відповісти
Адекватний
15.02.2026 22:45 Відповісти
Тіки не блазень і жид....так зрозуміло?чи ти з секти 95 кварталу,яким дуже весело після шашликів?
16.02.2026 06:00 Відповісти
так януковичь наче не був ни блазнем ни "жидом"
16.02.2026 08:32 Відповісти
Зеленський: Попереду холодні дні, реагуйте на повітряну тривогу Джерело: https://censor.net/ua/n3600716

Сьогодні ж не холодно було .
16.02.2026 00:07 Відповісти
Подивись у гуглі значення слова «попереду»
16.02.2026 03:28 Відповісти
А ти я дивлюсь вже подивився чи дуже вумний як вутка тіки срать не просися ...... «Попереду» - це прислівник та прийменник, що означає розташування перед кимось/чимсь, у передній частині, або вказує на майбутній час.....
16.02.2026 06:43 Відповісти
 
 