На фронте произошло 217 боестолкновений: на Покровском направлении ВСУ ликвидировали 167 оккупантов, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 15 февраля, на фронте произошло 217 боевых столкновений. Силы обороны останавливают постоянные атаки российских захватчиков, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося эффективное огневое поражение.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 47 авиационных ударов, сбросил 131 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 3031 дрон-камикадзе и осуществил 2522 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 110 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности, трижды — с применением РСЗО.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Волчанские Хутора и Охримовка. Два боевых столкновения продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили две атаки оккупантов в районах Ставок и Дробышево.

На Славянском направлении наши защитники отбили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Закотного, Кривой Луки, Рай-Александровки и Дроновки. Две атаки продолжаются.

На Краматорском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 26 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Иванополья, Ильиновки, Русина Яра, Николаеполья, Новопавловки, Степановки и Софиевки. В настоящее время активных боестолкновений нет.

На Покровском направлении враг осуществил 58 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Затишье, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Новониколаевка, Филия и Дачное. Три попытки еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 167 оккупантов и 19 ранено; уничтожено и повреждено 13 единиц автомобильной техники; уничтожено или подавлено 43 БПЛА различных типов. Поражено 15 укрытий и склад боеприпасов оккупантов. Кроме того, уничтожен один танк.

На Александровском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение в сторону Зеленого Гая, Ивановки, Александрограда, Егоровки, Вишневого, Алексеевки, Вербового, Степного, Даниловки, Нового Запорожья, Злагоды и Рыбного. Районы Новоукраинки и Великомихайловки подверглись авиаударам.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов : в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Успеновки, Варваровки, Прилук, Зализничного, Староукраинки, Зеленого и Криничного. Три атаки еще продолжаются. По уточненной информации, враг наносил авиаудары вблизи Верхней Терсы, Гуляйпольского, Железнодорожного и Долинки.

в сторону Степногорска, Павловки, Лукьяновского и Щербаков. Наносил авиаудары в районах Григоровки, Заречного и Юльевки. На Приднепровском направлении наступательных действий врага не фиксировалось.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

