Генсек Совета Европы Берсе прибыл в Украину
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе провел переговоры с украинским министром иностранных дел.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в понедельник утром Берсе встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
После переговоров состоялась совместная пресс-конференция.
