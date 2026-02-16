Генсек Совета Европы Берсе прибыл в Украину

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе провел переговоры с украинским министром иностранных дел.

передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в понедельник утром Берсе встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

После переговоров состоялась совместная пресс-конференция.

