Генсек Совета Европы Берсе прибыл в Украину

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе провел переговоры с украинским министром иностранных дел.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, в понедельник утром Берсе встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

После переговоров состоялась совместная пресс-конференция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа создает подготовительную группу для Спецтрибунала по агрессии РФ, - генсекретарь Совета ЕС Берсе

