РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9456 посетителей онлайн
Новости Российские диверсии в ЕС
252 1

Российская разведка привлекает бывших вербовщиков ЧВК "Вагнер" для диверсий в Европе

РФ использует бывшие сети Вагнера для диверсий в Европе

Западные разведки фиксируют использование российскими спецслужбами бывших структур ЧВК "Вагнер" и сетей, связанных с "фабрикой троллей", для организации диверсий в странах ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники в европейских разведывательных ведомствах, после мятежа 2023 года и ликвидации Евгения Пригожина, созданные им рекрутинговые и пропагандистские структуры не исчезли. Их ресурс используют ГРУ и ФСБ для вербовки людей в Европе.

Речь идет о так называемых одноразовых агентах. Это люди без профессиональной подготовки, которых привлекают к поджогам, актам вандализма, слежке или другим формам саботажа за небольшое вознаграждение. Один из показательных примеров - поджог склада в Лондоне в конце 2023 года. По данным следствия, 21-летнего британца завербовали через Telegram-каналы, связанные с "Вагнером".

Россия сочетает инструменты информационного воздействия, вербовку через соцсети и прямой саботаж. Активное привлечение местных исполнителей свидетельствует о трансформации гибридной войны РФ против Европы, что создает дополнительные вызовы для европейских спецслужб.

Читайте также: Россия вербует криминалитет в Латвии для диверсий и атак против объектов, связанных с Украиной, - СДБ

Автор: 

Европа (754) россия (17054) ЧВК Вагнер (54) Центр противодействия дезинформации (71)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а ви у Європі чекаєте чогось іншого від кацапських світових терористів?
показать весь комментарий
16.02.2026 15:01 Ответить
 
 