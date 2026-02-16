Российская разведка привлекает бывших вербовщиков ЧВК "Вагнер" для диверсий в Европе

Западные разведки фиксируют использование российскими спецслужбами бывших структур ЧВК "Вагнер" и сетей, связанных с "фабрикой троллей", для организации диверсий в странах ЕС.

Что известно?

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники в европейских разведывательных ведомствах, после мятежа 2023 года и ликвидации Евгения Пригожина, созданные им рекрутинговые и пропагандистские структуры не исчезли. Их ресурс используют ГРУ и ФСБ для вербовки людей в Европе.

Речь идет о так называемых одноразовых агентах. Это люди без профессиональной подготовки, которых привлекают к поджогам, актам вандализма, слежке или другим формам саботажа за небольшое вознаграждение. Один из показательных примеров - поджог склада в Лондоне в конце 2023 года. По данным следствия, 21-летнего британца завербовали через Telegram-каналы, связанные с "Вагнером".

Россия сочетает инструменты информационного воздействия, вербовку через соцсети и прямой саботаж. Активное привлечение местных исполнителей свидетельствует о трансформации гибридной войны РФ против Европы, что создает дополнительные вызовы для европейских спецслужб.

