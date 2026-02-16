Російська розвідка залучає колишніх вербувальників ПВК "Вагнер" для диверсій у Європі

Західні розвідки фіксують використання російськими спецслужбами колишніх структур ПВК "Вагнер" та мереж, пов’язаних із "фабрикою тролів", для організації диверсій у країнах ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Що відомо?

Як повідомляє Financial Times із посиланням на джерела в європейських розвідувальних відомствах, після заколоту 2023 року та ліквідації Євгена Пригожина, створені ним рекрутингові та пропагандистські структури не зникли. Їхній ресурс використовують ГРУ та ФСБ для вербування людей у Європі.

Йдеться про так званих одноразових агентів. Це люди без професійної підготовки, яких залучають до підпалів, актів вандалізму, стеження чи інших форм саботажу за невелику винагороду. Один із показових прикладів — підпал складу в Лондоні наприкінці 2023 року. За даними слідства, 21-річного британця завербували через Telegram-канали, пов’язані з "вагнером".

Росія поєднує інструменти інформаційного впливу, вербування через соцмережі та прямий саботаж. Активне залучення місцевих виконавців свідчить про трансформацію гібридної війни РФ проти Європи, що створює додаткові виклики для європейських спецслужб.

