Украина получила $691 млн грантовой помощи от Японии и Канады

Украина получила почти 691 млн долларов грантовой помощи от Японии и Канады

Об этом сообщает Министерство финансов, передает Цензор.НЕТ.

Кто сколько предоставил?

544 млн долларов США - вклад Японии;

146 млн долларов США - вклад Канады;

0,8 млн долларов США - средства Целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.

Средства зачислены в общий фонд госбюджета.

На что потратят финансы?

Финансирование будет использовано для покрытия приоритетных расходов бюджета, в частности на пенсионные выплаты, программы социальной поддержки и жилищно-коммунальные субсидии.

Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что помощь партнеров обеспечивает макрофинансовую стабильность Украины. Он добавил, что с 2022 года Япония предоставила Украине 9,5 млрд долларов бюджетной помощи, а Канада - почти 9 млрд долларов.

