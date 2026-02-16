РУС
171 6

Украина получила $691 млн грантовой помощи от Японии и Канады

япония, канада

Украина получила почти 691 млн долларов грантовой помощи от Японии и Канады

Об этом сообщает Министерство финансов, передает Цензор.НЕТ.

Кто сколько предоставил?

  • 544 млн долларов США - вклад Японии;
  • 146 млн долларов США - вклад Канады;
  • 0,8 млн долларов США - средства Целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.

Средства зачислены в общий фонд госбюджета.

На что потратят финансы?

Финансирование будет использовано для покрытия приоритетных расходов бюджета, в частности на пенсионные выплаты, программы социальной поддержки и жилищно-коммунальные субсидии.

Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что помощь партнеров обеспечивает макрофинансовую стабильность Украины. Он добавил, что с 2022 года Япония предоставила Украине 9,5 млрд долларов бюджетной помощи, а Канада - почти 9 млрд долларов.

Канада (158) Минфин (30) Япония (66) грант (14)
Величезна подяка Японії і Канаді

Тільки б ці гроші не опинилися у гаманцях зелених міндічів
16.02.2026 15:29 Ответить
Читайте уважно
Кошти зараховані до загального фонду
16.02.2026 15:37 Ответить
Дякуємо, Друзі.
16.02.2026 15:30 Ответить
Є над чим працювати хуцпі - оточенню президента.
16.02.2026 15:30 Ответить
 
 