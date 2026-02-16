Украина получила $691 млн грантовой помощи от Японии и Канады
Украина получила почти 691 млн долларов грантовой помощи от Японии и Канады
Об этом сообщает Министерство финансов, передает Цензор.НЕТ.
Кто сколько предоставил?
- 544 млн долларов США - вклад Японии;
- 146 млн долларов США - вклад Канады;
- 0,8 млн долларов США - средства Целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.
Средства зачислены в общий фонд госбюджета.
На что потратят финансы?
Финансирование будет использовано для покрытия приоритетных расходов бюджета, в частности на пенсионные выплаты, программы социальной поддержки и жилищно-коммунальные субсидии.
Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что помощь партнеров обеспечивает макрофинансовую стабильность Украины. Он добавил, что с 2022 года Япония предоставила Украине 9,5 млрд долларов бюджетной помощи, а Канада - почти 9 млрд долларов.
Тільки б ці гроші не опинилися у гаманцях зелених міндічів
Кошти зараховані до загального фонду
Джерело: https://censor.net/ua/n3600828