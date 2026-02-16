Україна отримала майже 691 млн доларів грантової допомоги від Японії та Канади
Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.
Хто скільки надав?
- 544 млн доларів США - внесок Японії;
- 146 млн доларів США - внесок Канади;
- 0,8 млн доларів США - кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.
Кошти зараховані до загального фонду держбюджету.
На що витратять фінанси?
Фінансування буде використане для покриття пріоритетних видатків бюджету, зокрема на пенсійні виплати, програми соціальної підтримки та житлово-комунальні субсидії.
Голова Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що допомога партнерів забезпечує макрофінансову стабільність України. Він додав, що з 2022 року Японія надала Україні 9,5 млрд доларів бюджетної допомоги, а Канада - майже 9 млрд доларів.
Тільки б ці гроші не опинилися у гаманцях зелених міндічів
Джерело: https://censor.net/ua/n3600828