Україна отримала $691 млн грантової допомоги від Японії та Канади

Україна отримала майже 691 млн доларів грантової допомоги від Японії та Канади

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Хто скільки надав?

  • 544 млн доларів США - внесок Японії;
  • 146 млн доларів США - внесок Канади;
  • 0,8 млн доларів США - кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

Кошти зараховані до загального фонду держбюджету.

На що витратять фінанси?

Фінансування буде використане для покриття пріоритетних видатків бюджету, зокрема на пенсійні виплати, програми соціальної підтримки та житлово-комунальні субсидії.

Голова Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що допомога партнерів забезпечує макрофінансову стабільність України. Він додав, що з 2022 року Японія надала Україні 9,5 млрд доларів бюджетної допомоги, а Канада - майже 9 млрд доларів.

Величезна подяка Японії і Канаді

Тільки б ці гроші не опинилися у гаманцях зелених міндічів
16.02.2026 15:29 Відповісти
Читайте уважно
Кошти зараховані до загального фонду
16.02.2026 15:37 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
16.02.2026 15:30 Відповісти
Є над чим працювати хуцпі - оточенню президента.
16.02.2026 15:30 Відповісти
На пенсії депутатів, суддів, прокурорів та поліціянтів
16.02.2026 16:48 Відповісти
Ні, для поповнення "общака" Голобородька і гаманців свори міндічів-цукерманів. Кажуть, що вдячні 73% купили їм "кравчучку" щоб не тягали важким сумок з доларами, а то ще вилізе грижа.
16.02.2026 19:14 Відповісти
 
 