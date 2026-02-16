Україна отримала $691 млн грантової допомоги від Японії та Канади

Україна отримала майже 691 млн доларів грантової допомоги від Японії та Канади

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Хто скільки надав?

544 млн доларів США - внесок Японії;

146 млн доларів США - внесок Канади;

0,8 млн доларів США - кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

Кошти зараховані до загального фонду держбюджету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінфін знову знизив ставки за державними облігаціями у гривні

На що витратять фінанси?

Фінансування буде використане для покриття пріоритетних видатків бюджету, зокрема на пенсійні виплати, програми соціальної підтримки та житлово-комунальні субсидії.

Голова Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що допомога партнерів забезпечує макрофінансову стабільність України. Він додав, що з 2022 року Японія надала Україні 9,5 млрд доларів бюджетної допомоги, а Канада - майже 9 млрд доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінфін розпочав підготовку бюджетної декларації на 2027-2029 роки. ІНФОГРАФІКА