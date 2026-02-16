На фронте произошло 182 боевых столкновения: враг применил 1654 дрона-камикадзе, - Генштаб
С начала суток понедельника, 16 февраля, произошло 182 боевых столкновения. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, осуществил 53 авиационных удара, сбросил 140 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 1654 дрона-камикадзе и осуществил 1640 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений с врагом, противник осуществил 70 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе один – из реактивной системы залпового огня. Одно боевое столкновение в данный момент продолжается.
Обстановка на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Шевяковка, Чугуновка. Украинские подразделения отразили девять атак, еще три боевых столкновения пока продолжаются.
- Четыре атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении, в сторону Петропавловки, Куриловки, Новой Кругляковки и Богуславки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 атак в сторону населенных пунктов Надежда, Глущенково, Александровка, Дружелюбровка, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман. Еще два боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении наши защитники отразили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и в районах Платоновки и Дроновки. Одно боевое столкновение продолжается.
На Краматорском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск, в районах Миньковки, Васюковки, Бондарного и Орехово-Василевки.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.
На Покровском направлении враг осуществил 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Вольное, Шевченко, Новоалександровка, Новопавловка, Новоподгородное, Филия. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 37 оккупантов и ранили 16; уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата, две единицы автомобильного транспорта, пункт управления, также поражена одна боевая бронированная машина, одна единица автомобильной техники и 45 укрытий личного состава противника.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили восемь атак оккупантов в направлениях населенных пунктов Ивановка, Алексеевка, Вербовое, Приволье и Злагода.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов – в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Зализничное, Гуляйполе, Святопетровка, Зеленое и Староукраинка. Вражеским авиаударам подверглись Самойловка, Новоукраинка, Копани, Горькое, Широкое, Чаривное, Любицкое, Воздвижовка, Розовка, Неженка. Пять боестолкновений в данный момент продолжаются.
- На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись районы населенных пунктов Никольское, Новоандреевка, Кущевое.
- На Приднепровском направлении враг наступательных действий не осуществлял, однако нанес авиаудары по Ольговке и Веселому.
