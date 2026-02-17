Оккупанты обстреляли 22 населенных пункта Херсонской области: 6 человек получили ранения
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные населенные пункты
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Софиевка, Велетенское, Янтарное, Ингулец, Новотягинка, Понятовка, Токаровка, Берислав, Качкаровка, Новокаиры, Гавриловка, Шевченковка, Ольговка, Тягинка, Веселое и город Херсон.
Куда били россияне?
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 6 частных домов. Также оккупанты испортили админздание, частное предприятие, газопровод, автоцистерну и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 14 человек.
