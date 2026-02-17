Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 255 340 человек (+890 за сутки), 11 678 танков, 37 323 артсистемы, 24 045 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 255 340 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 255 340 (+890) человек
- танков – 11 678 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 045 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 37 323 (+4) ед.
- РСЗО – 1 648 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 301 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 136 073 (+614) ед.
- крылатые ракеты / cruise missiles – 4 288 (+2) ед.
- корабли / катера – 29 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 78 725 (+71) ед.
- специальная техника – 4 071 (+0) ед.
Станом на 01.01. 2026 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону РФ № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 816 106 осіб.
Станом на 01.01. 2026 органами соціального забезпечення РФ призначено 590 168 спеціальних пенсій у відповідності з федеральним законом №4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу", постановою уряду РФ № 565 і закону №181-ФЗ.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
80 одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Все по мінімуму.
БПЛА перевалили за 136000
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 255 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.