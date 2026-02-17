Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 255 340 человек (+890 за сутки), 11 678 танков, 37 323 артсистемы, 24 045 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 255 340 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 255 340 (+890) человек

танков – 11 678 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 24 045 (+3) ед.

артиллерийских систем – 37 323 (+4) ед.

РСЗО – 1 648 (+0) ед.

средства ПВО – 1 301 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 136 073 (+614) ед.

крылатые ракеты / cruise missiles – 4 288 (+2) ед.

корабли / катера – 29 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 78 725 (+71) ед.

специальная техника – 4 071 (+0) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 182 боестолкновения: враг применил 1654 дрона-камикадзе, - Генштаб