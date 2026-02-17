РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 255 340 человек (+890 за сутки), 11 678 танков, 37 323 артсистемы, 24 045 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 255 340 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 255 340 (+890) человек 
  • танков – 11 678 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 045 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 37 323 (+4) ед.
  • РСЗО – 1 648 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 301 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 136 073 (+614) ед.
  • крылатые ракеты / cruise missiles – 4 288 (+2) ед.
  • корабли / катера – 29 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 78 725 (+71) ед.
  • специальная техника – 4 071 (+0) ед.

Потери врага на 17 февраля

Позавчора кацапи "ліміт перевищили"? Вчора вирішили трохи "вирівнять" - і менше стали гнать"ваньок" у наступ?
17.02.2026 07:18 Ответить
Мабуть снігопад завадив.
17.02.2026 07:23 Ответить
Хіба що нам... У снігопад ускладнюється аеророзвідка, та запуск ударних БПЛА... А от кацапи якраз і користуються снігопадами, щоб просочуваться крізь наші позиції...
17.02.2026 07:28 Ответить
15.‎02.‎2026

Станом на 01.01. 2026 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону РФ № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 816 106 осіб.

Станом на 01.01. 2026 органами соціального забезпечення РФ призначено 590 168 спеціальних пенсій у відповідності з федеральним законом №4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу", постановою уряду РФ № 565 і закону №181-ФЗ.
17.02.2026 07:51 Ответить
Звідки ці цифри про російські виплати? Такі цифри становлять російську державну таємницю.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
17.02.2026 08:21 Ответить
ну так, таємницю. от тільки ті таємниці деколи хтось таки і зламує чи зливає. навіть у тій всій ієрархії ху йла немає 100% відданих йому. десь може і підтікати чи навіть протікати.
17.02.2026 08:58 Ответить
Минув 4381 день москальсько-української війни.
80 одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Все по мінімуму.
БПЛА перевалили за 136000
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 255 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
17.02.2026 08:32 Ответить
17.02.2026 08:34 Ответить
 
 