Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 255 340 осіб (+890 за добу), 11 678 танків, 37 323 артсистеми, 24 045 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 255 340 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 255 340 (+890) осіб
- танків – 11 678 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 045 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 323 (+4) од.
- РСЗВ – 1 648 (+0) од.
- засоби ППО – 1 301 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 136 073 (+614) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 4 288 (+2) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 725 (+71) од.
- спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
Станом на 01.01. 2026 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону РФ № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 816 106 осіб.
Станом на 01.01. 2026 органами соціального забезпечення РФ призначено 590 168 спеціальних пенсій у відповідності з федеральним законом №4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу", постановою уряду РФ № 565 і закону №181-ФЗ.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
80 одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Все по мінімуму.
БПЛА перевалили за 136000
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 255 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.