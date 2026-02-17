Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 255 340 осіб (+890 за добу), 11 678 танків, 37 323 артсистеми, 24 045 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 255 340 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу  – близько 1 255 340 (+890) осіб 
  • танків – 11 678 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 045 (+3) од.
  • артилерійських систем – 37 323 (+4) од.
  • РСЗВ – 1 648 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 301 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 136 073 (+614) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 4 288 (+2) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 725 (+71) од.
  • спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.

Втарти ворога на 17 лютого

+13
Минув 4381 день москальсько-української війни.
80 одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Все по мінімуму.
БПЛА перевалили за 136000
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 255 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
17.02.2026 08:32
Звідки ці цифри про російські виплати? Такі цифри становлять російську державну таємницю.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
17.02.2026 08:21
17.02.2026 08:34
Позавчора кацапи "ліміт перевищили"? Вчора вирішили трохи "вирівнять" - і менше стали гнать"ваньок" у наступ?
17.02.2026 07:18
Мабуть снігопад завадив.
17.02.2026 07:23
Хіба що нам... У снігопад ускладнюється аеророзвідка, та запуск ударних БПЛА... А от кацапи якраз і користуються снігопадами, щоб просочуваться крізь наші позиції...
17.02.2026 07:28
Ситуація з Старлінками і відсутністю заміни реальної на них тисне. Погіршення речей типу "ситуаційна обізнаність" та "якість координації" - воно ото так і виражається: якісь хвилі розрізнених штурмів замість постійного тиску, значно менша ефективність тих штурмів, можливість ЗСУ значно ефективніше контратакувати принаймні на тактичному рівні, як це зараз ніби-то відбувається на півдні, біля Гуляйполя. Багато військових пишуть - "об'єктивно, стало реально легше". А в сухій статистиці - ніби як було 700-1500 тушок на день і "пару танчиків" - так і залишилось.
17.02.2026 10:13
15.‎02.‎2026

Станом на 01.01. 2026 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону РФ № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 816 106 осіб.

Станом на 01.01. 2026 органами соціального забезпечення РФ призначено 590 168 спеціальних пенсій у відповідності з федеральним законом №4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу", постановою уряду РФ № 565 і закону №181-ФЗ.
17.02.2026 07:51
Звідки ці цифри про російські виплати? Такі цифри становлять російську державну таємницю.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
17.02.2026 08:21
ну так, таємницю. от тільки ті таємниці деколи хтось таки і зламує чи зливає. навіть у тій всій ієрархії ху йла немає 100% відданих йому. десь може і підтікати чи навіть протікати.
17.02.2026 08:58
17.02.2026 08:32
