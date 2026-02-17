Окупанти обстріляли 22 населені пункти Херсонщини: 6 людей дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Софіївка, Велетенське, Янтарне, Інгулець, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Качкарівка, Новокаїри, Гаврилівка, Шевченківка, Ольгівка, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, приватне підприємство, газопровід, автоцистерну та приватні автомобілі.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 14 людей.

