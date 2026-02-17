РУС
Из-за вражеских обстрелов на Донетчине повреждено более 40 домов, оккупанты 5 раз обстреляли область

донецкая, донецкая область, область

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 17 февраля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Золотом Колодезе Шаховской громады повреждены 3 дома, в Вольном и Кучеревом Яре - по 2.

Краматорский район

В Николаевке повреждены 13 многоэтажек, 2 админздания и инфраструктура; в Малиновке повреждены 20 частных домов.

Бахмутский район 

В Свято-Покровском Сиверской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 267 человек, в том числе - 96 детей.

