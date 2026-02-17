Через ворожі обстріли на Донеччині пошкоджено понад 40 будинків, окупанти 5 разів обстріляли область

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 17 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 будинки, у Вільному і Кучеревому Яру - по 2.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено 13 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі та інфраструктуру; у Малинівці пошкоджено 20 приватних будинків.

Бахмутський район 

У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 267 людей, у тому числі 96 дітей.

