1 084 0
Последствия вражеского удара в Сумах: шесть пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
Днем 17 февраля российские войска в очередной раз атаковали Сумы, под огнем оказалась центральная часть города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
На данный момент известно, что в результате обстрелов ранения получили шесть мирных жителей: две женщины 20 и 61 года, а также четверо мужчин 42, 45, 60 и 76 лет. Сейчас их осматривают медики, предварительно состояние не тяжелое.
Повреждена инфраструктура
В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности административные здания, окна и фасады близлежащих домов, магазинов и кафе, а также десятки транспортных средств.
Объемы разрушений уточняются.
Последствия атаки
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль