Последствия вражеского удара в Сумах: шесть пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 17 февраля российские войска в очередной раз атаковали Сумы, под огнем оказалась центральная часть города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

На данный момент известно, что в результате обстрелов ранения получили шесть мирных жителей: две женщины 20 и 61 года, а также четверо мужчин 42, 45, 60 и 76 лет. Сейчас их осматривают медики, предварительно состояние не тяжелое.

Повреждена инфраструктура

В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности административные здания, окна и фасады близлежащих домов, магазинов и кафе, а также десятки транспортных средств. 

Объемы разрушений уточняются.

Последствия атаки

