Польша будет судить двух работников "Укрзализныци", переправлявших мужчин за $12 тысяч

В Польше перед судом предстанут двое граждан Украины, которые работали машинистами и подозреваются в организации незаконного пересечения границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале RMF24.

О результатах следствия 17 февраля заявила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская. По ее словам, обвинительный акт уже направлен в суд.

Следствие считает, что машинисты Роман Р. и Владимир В., которые работали в "Укрзализныце", в 2024 году якобы способствовали незаконной перевозке двух граждан Украины. По версии прокуратуры, мужчины укрывали их в электровозе поезда сообщением Одесса-Перемышль.

Речь идет о пересечении государственной границы без прохождения паспортного контроля украинских и польских служб. По данным следствия, за такие действия подозреваемые могли получить 12 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Версия прокуратуры

Прокуратура утверждает, что машинисты действовали в сговоре с другим работником железной дороги по имени Сергей. Материалы по третьему фигуранту выделены в отдельное производство.

Роману Р. и Владимиру В. инкриминируют содействие незаконному пересечению границы. Польское законодательство предусматривает за такие действия наказание от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Позиция подозреваемых

По словам Марты Пентковской, во время следствия мужчины не признали вины и отказались давать объяснения. В то же время они согласились добровольно подчиниться наказанию, предложенному прокурором.

"Обвиняемые не признали вины и воспользовались правом не давать объяснения", – отметила представительница прокуратуры.

Окончательное решение по делу будет принимать суд в Польше.

Как мы ранее сообщали, на Закарпатье пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения украинско-словацкой границы четырьмя гражданами Украины призывного возраста. Они хотели перелезть через забор на границе со Словакией.

