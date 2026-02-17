РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10059 посетителей онлайн
Новости Выезд мужчин за границу
909 2

Польша будет судить двух работников "Укрзализныци", переправлявших мужчин за $12 тысяч

Польская полиция будет судить 2 украинца

В Польше перед судом предстанут двое граждан Украины, которые работали машинистами и подозреваются в организации незаконного пересечения границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале RMF24.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О результатах следствия 17 февраля заявила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская. По ее словам, обвинительный акт уже направлен в суд.

Следствие считает, что машинисты Роман Р. и Владимир В., которые работали в "Укрзализныце", в 2024 году якобы способствовали незаконной перевозке двух граждан Украины. По версии прокуратуры, мужчины укрывали их в электровозе поезда сообщением Одесса-Перемышль.

Речь идет о пересечении государственной границы без прохождения паспортного контроля украинских и польских служб. По данным следствия, за такие действия подозреваемые могли получить 12 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Читайте также: Втрое меньший залог: дело командира в/ч Кушнира, который пытался продать трофейные танки, затягивают в суде, - СМИ

Версия прокуратуры

Прокуратура утверждает, что машинисты действовали в сговоре с другим работником железной дороги по имени Сергей. Материалы по третьему фигуранту выделены в отдельное производство.

Роману Р. и Владимиру В. инкриминируют содействие незаконному пересечению границы. Польское законодательство предусматривает за такие действия наказание от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Читайте: В Европе выросло количество украинцев с временной защитой: куда едут чаще всего? ИНФОГРАФИКА

Позиция подозреваемых

По словам Марты Пентковской, во время следствия мужчины не признали вины и отказались давать объяснения. В то же время они согласились добровольно подчиниться наказанию, предложенному прокурором.

"Обвиняемые не признали вины и воспользовались правом не давать объяснения", – отметила представительница прокуратуры.

Окончательное решение по делу будет принимать суд в Польше.

Читайте также: Фиктивная справка для ВЛК за 10 000$: киевлянина задержали за подделку медицинских документов для уклонистов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Польша (1878) суд (1168) уклонисты (766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У поляндії свої приколи,паліцайські.
От у румун чи мадяр нормальне ставлення до цього,ще б і допомогли мабуть.
показать весь комментарий
17.02.2026 18:52 Ответить
Поляки ще ті під.ри, майже як кацапи. Якщо б не ЄС і НАТО, і загроза збоку раші, то певно під шумок забрали б у нас Львів.
показать весь комментарий
17.02.2026 20:05 Ответить
 
 