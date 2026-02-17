Польща судитиме двох працівників "Укрзалізниці", які переправляли чоловіків за $12 тисяч

У Польщі перед судом постануть двоє громадян України, які працювали машиністами та підозрюються в організації незаконного перетину кордону.

Про результати слідства 17 лютого заявила речниця Окружної прокуратури в Перемишлі Марта Пентковська. За її словами, обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Слідство вважає, що машиністи Роман Р. та Володимир В., які працювали в Укрзалізниці, у 2024 році нібито сприяли незаконному перевезенню двох громадян України. За версією прокуратури, чоловіки переховували їх в електровозі поїзда сполученням Одеса–Перемишль.

Йдеться про перетин державного кордону без проходження паспортного контролю українських та польських служб. За даними слідства, за такі дії підозрювані могли отримати 12 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Версія прокуратури

Прокуратура стверджує, що машиністи діяли у змові з іншим працівником залізниці на ім’я Сергій. Матеріали щодо третього фігуранта виділено в окреме провадження.

Роману Р. та Володимиру В. інкримінують сприяння незаконному перетину кордону. Польське законодавство передбачає за такі дії покарання від шести місяців до восьми років ув’язнення.

Позиція підозрюваних

За словами Марти Пентковської, під час слідства чоловіки не визнали провини та відмовилися від надання пояснень. Водночас вони погодилися добровільно піддатися покаранню, запропонованому прокурором.

"Обвинувачені не визнали вини та скористалися правом не давати пояснення", – зазначила представниця прокуратури.

Остаточне рішення у справі ухвалюватиме суд у Польщі.

Як ми раніше повідомляли, на Закарпатті прикордонники запобігли спробі незаконного перетину українсько-словацького кордону чотирма громадянами України призовного віку. Вони хотіли перелізти паркан на кордоні зі Словаччиною.

