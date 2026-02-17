УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21887 відвідувачів онлайн
Новини Виїзд чоловіків за кордон
1 362 2

Польща судитиме двох працівників "Укрзалізниці", які переправляли чоловіків за $12 тисяч

Польська поліціясудитиме 2 українців

У Польщі перед судом постануть двоє громадян України, які працювали машиністами та підозрюються в організації незаконного перетину кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі RMF24.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про результати слідства 17 лютого заявила речниця Окружної прокуратури в Перемишлі Марта Пентковська. За її словами, обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Слідство вважає, що машиністи Роман Р. та Володимир В., які працювали в Укрзалізниці, у 2024 році нібито сприяли незаконному перевезенню двох громадян України. За версією прокуратури, чоловіки переховували їх в електровозі поїзда сполученням Одеса–Перемишль.

Йдеться про перетин державного кордону без проходження паспортного контролю українських та польських служб. За даними слідства, за такі дії підозрювані могли отримати 12 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Також читайте: Втричі менша застава: справу командира в/ч Кушніра, який намагався продати трофейні танки, затягують в суді, - ЗМІ

Версія прокуратури

Прокуратура стверджує, що машиністи діяли у змові з іншим працівником залізниці на ім’я Сергій. Матеріали щодо третього фігуранта виділено в окреме провадження.

Роману Р. та Володимиру В. інкримінують сприяння незаконному перетину кордону. Польське законодавство передбачає за такі дії покарання від шести місяців до восьми років ув’язнення.

Читайте: У Європі зросла кількість українців з тимчасовим захистом: куди їдуть найчастіше?. ІНФОГРАФІКА

Позиція підозрюваних

За словами Марти Пентковської, під час слідства чоловіки не визнали провини та відмовилися від надання пояснень. Водночас вони погодилися добровільно піддатися покаранню, запропонованому прокурором.

"Обвинувачені не визнали вини та скористалися правом не давати пояснення", – зазначила представниця прокуратури.

Остаточне рішення у справі ухвалюватиме суд у Польщі.

Також читайте: Фіктивна довідка для ВЛК за 10 000$: киянина затримали за підробку медичних документів для ухилянтів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Польща (9286) суд (11910) ухилянти (1406)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У поляндії свої приколи,паліцайські.
От у румун чи мадяр нормальне ставлення до цього,ще б і допомогли мабуть.
показати весь коментар
17.02.2026 18:52 Відповісти
Поляки ще ті під.ри, майже як кацапи. Якщо б не ЄС і НАТО, і загроза збоку раші, то певно під шумок забрали б у нас Львів.
показати весь коментар
17.02.2026 20:05 Відповісти
 
 