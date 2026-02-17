Втричі менша застава: справу командира в/ч Кушніра, який намагався продати трофейні танки, затягують в суді, - ЗМІ

Справу щодо командира військової частини Миколи Кушніра, якого підозрюють у спробі продажу двох трофейних російських танків та броньованого авто, затягують у суді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне.Чернігів" та місцеве видання ЧЕline.

Застава не відповідає збиткам

Матеріали у справі щодо Кушніра було зібрано співробітниками Управління СБУ в Чернігівській області. Слідчі задокументували обставини, сформували доказову базу і передали обвинувальний акт до суду.

У січні 2026 року Кушніру обрали запобіжний захід у вигляді застави – 1 664 000 гривень (близько $39 тис.).

Водночас, як пишуть ЗМІ, у матеріалах кримінального провадження фігурує сума 140 тисяч доларів США. Це лише передплата за два танки і бронеавтомобіль "Тайфун", які планували незаконно продати.

Так, розмір застави у понад тричі менший за суму отриманої передплати.

Ринкова вартість одного танка оцінюється приблизно в 1 мільйон доларів. Два танки - це вже мільйони, йдеться в матеріалі.

Джерела журналістів стверджують, що помічник судді та дружина обвинуваченого нібито перебувають у дружніх стосунках.

11 лютого 2026 року апеляційний суд мав розглянути скаргу на постанову про заставу, проте засідання не відбулося, оскільки обвинувачений перебуває на стаціонарному лікуванні.

Наступного дня також стало відомо, що суддя, яка визначила розмір застави, також перебуває на лікарняному.

Позиція захисту

Адвокат Кушніра 5 лютого під час засідання у Ніжинському міськрайонному суді просив про відвід прокурора через "обґрунтовані сумніви в неупередженості".

Кушнір каже, що коли за нього внесли заставу, то замість звільнення його відвезли до в'язниці у Новгороді-Сіверському.

"Я вважаю несумісним перебування мене в такому статусі у закладі, де перебувають довічно ув'язнені. Тим більше після внесення застави й отримання довідки, представлення її керівнику установи, в якій я перебував. Тим самим від 12.09 до 15.09 незаконно утримували там, попри наявність чинної ухвали суду, на що прокурор заплющив очі",- сказав підозрюваний.

Також Кушнір каже, що на нього нібито чинять тиск СБУ.

Затягування справи

Прокурор Владислав Конончук назвав ці підстави надуманими. Він вважає, що такі дії сторони захисту - це затягування судового процесу обвинуваченим

"З тією метою, щоб усунути прокурора, який був із самого початку й знайомий із матеріалами справи. Тому вважаю, що відвід, поданий Кушніром, - це затягування судового процесу обвинуваченим. Він ґрунтується не на реальних обставинах, а на припущеннях".

Суддя все ж не задовольнила клопотання про відвід прокурора.

Що відомо про справу Кушніра?

Микола Кушнір — командир військової частини з Ніжина. Є безпартійним, а у 2020 році обирався до міської ради від політичної партії "За майбутнє".

Очолював оборону Ніжина, за що отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня. За даними слідства, у травні 2025 року військовослужбовці частини помістили на тягачі та намагались вивезти за межі Ніжина два трофейних російських танки й бронеавтомобіль. Покупці мали прибути на вказане місце й забрати військову техніку. Під час її переміщення покупцям стало відомо, що правоохоронці готуються до затримання учасників угоди, тому танки та бронеавтомобіль вони так і не забрали.

Кушніра затримали у липні 2025 року.

Суд декілька разів продовжував йому термін тримання під вартою без права внесення застави. У січні 2026 року суд таки визначив суму застави — один мільйон 664 тисячі гривень. Заставу за Кушніра внесли.

Сам Микола Кушнір заявив, що не мав наміру продавати техніку, а лише хотів передати її підрозділу Головного управління розвідки, який, за його словами, потребував цієї техніки.

