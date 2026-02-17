Втричі менша застава: справу командира в/ч Кушніра, який намагався продати трофейні танки, затягують в суді, - ЗМІ

Справу щодо командира військової частини Миколи Кушніра, якого підозрюють у спробі продажу двох трофейних російських танків та броньованого авто, затягують у суді.

Застава не відповідає збиткам

Матеріали у справі щодо Кушніра було зібрано співробітниками Управління СБУ в Чернігівській області. Слідчі задокументували обставини, сформували доказову базу і передали обвинувальний акт до суду.

У січні 2026 року Кушніру обрали запобіжний захід у вигляді застави – 1 664 000 гривень (близько $39 тис.).

Водночас, як пишуть ЗМІ, у матеріалах кримінального провадження фігурує сума 140 тисяч доларів США. Це лише передплата за два танки і бронеавтомобіль "Тайфун", які планували незаконно продати.

Так, розмір застави у понад тричі менший за суму отриманої передплати.

Ринкова вартість одного танка оцінюється приблизно в 1 мільйон доларів. Два танки - це вже мільйони, йдеться в матеріалі.

Джерела журналістів стверджують, що помічник судді та дружина обвинуваченого нібито перебувають у дружніх стосунках.

11 лютого 2026 року апеляційний суд мав розглянути скаргу на постанову про заставу, проте засідання не відбулося, оскільки обвинувачений перебуває на стаціонарному лікуванні.

Наступного дня також стало відомо, що суддя, яка визначила розмір застави, також перебуває на лікарняному.

Позиція захисту

Адвокат Кушніра 5 лютого під час засідання у Ніжинському міськрайонному суді просив про відвід прокурора через "обґрунтовані сумніви в неупередженості".

Кушнір каже, що коли за нього внесли заставу, то замість звільнення його відвезли до в'язниці у Новгороді-Сіверському.

"Я вважаю несумісним перебування мене в такому статусі у закладі, де перебувають довічно ув'язнені. Тим більше після внесення застави й отримання довідки, представлення її керівнику установи, в якій я перебував. Тим самим від 12.09 до 15.09 незаконно утримували там, попри наявність чинної ухвали суду, на що прокурор заплющив очі",- сказав підозрюваний.

Також Кушнір каже, що на нього нібито чинять тиск СБУ.

Затягування справи

Прокурор Владислав Конончук назвав ці підстави надуманими. Він вважає, що такі дії сторони захисту - це затягування судового процесу обвинуваченим

"З тією метою, щоб усунути прокурора, який був із самого початку й знайомий із матеріалами справи. Тому вважаю, що відвід, поданий Кушніром, - це затягування судового процесу обвинуваченим. Він ґрунтується не на реальних обставинах, а на припущеннях".

Суддя все ж не задовольнила клопотання про відвід прокурора.

Що відомо про справу Кушніра?

  • Микола Кушнір — командир військової частини з Ніжина. Є безпартійним, а у 2020 році обирався до міської ради від політичної партії "За майбутнє".
  • Очолював оборону Ніжина, за що отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня. За даними слідства, у травні 2025 року військовослужбовці частини помістили на тягачі та намагались вивезти за межі Ніжина два трофейних російських танки й бронеавтомобіль. Покупці мали прибути на вказане місце й забрати військову техніку. Під час її переміщення покупцям стало відомо, що правоохоронці готуються до затримання учасників угоди, тому танки та бронеавтомобіль вони так і не забрали.
  • Кушніра затримали у липні 2025 року.
  • Суд декілька разів продовжував йому термін тримання під вартою без права внесення застави. У січні 2026 року суд таки визначив суму застави — один мільйон 664 тисячі гривень. Заставу за Кушніра внесли.
  • Сам Микола Кушнір заявив, що не мав наміру продавати техніку, а лише хотів передати її підрозділу Головного управління розвідки, який, за його словами, потребував цієї техніки.

Мля, це тільки справжній українець може танками торгувати. Напевно на ОЛХ об'яву розмістив?
Кому він їх хотів продати ? Хто їх міг купити, це ж не автомобіль. Невже такий дурень командував військовою частиною ?
Ні, я розумію- пару трофейних автоматів продати, але два танки...
Нахіба! Щоби що?
Скоріше так і було, ще й підключив ОЛХ доставку, але танк не пройшов по габаритам і розгнівані клієнти натравили силовиків.
А головне , не пишуть кому продав.
пишуть. "підрозділу Головного управління розвідки, який, за його словами, потребував цієї техніки"
Кому він хотів танка втюхати? - Тищенку?
Можливо в якусь приватну коллекцію. Є ж коллекціонери різних авто...
Фермерам
Филателисты собирают марки, нумизматы монеты. Как назвать собирателей танков и ББМ?
Корупціонери та казнокради. Грошей повні тумбочки, жиру бісяться.
ТРОсистти?
Спеціалізованого загальновживаного терміна (як-от «філателіст») для колекціонера саме танків не існує. Таких людей зазвичай називають колекціонерами військової техніки або бронетехніки. Якщо колекціонуються моделі, це може бути моделіст або колекціонер масштабних моделей.
Основні характеристики:

...Колекціонер бронетехніки: Людина, що збирає справжні, часто відновлені танки....
Портновські гадять в Україні, безкарно з 2019 року!! З усією «доброчесністю», адміністрація ДСУ лише соплі по щоках розтирають!!??
Томі Україну спасе, лише Суд Лінча, або дієво вішати, цю сволоту, як у Нюрнберзі чи Сирії!
Ото ума палата у цього "підприємця"
Саме так
як я розумію по легенді ГУРівці намагались їх купити для якоїсь операції.
Чому він дурень? Найголовніше- хто мав купити ті танки?
Якась фігня. Скоріш за все, прокурорські розпиз.....ли а тепер просто тягнуть час, бо справа гнила з зародку. Скоріш за все, просто хотіли обміняти позабалансову трофейну техніку на щось інше. А прокурор стов у стійку, вирячив оченята а тепер незнає як списати справу
Коли хабарник, злодій викриваються і затримуються,то зразу починають нагадувати про закони,конституцію---а коли крав,то знав,що не можна красти цікава логіка в усіх злодіїв і шахраїв.
Сукі...замилюйоть очі...бо крадуть самі.
Тримайтесь сукі..набої є...питань *****.
А як хотів продати? По технічному пачпорту?
Мабуть по генеральній довіреності 🤣
Нє, ну а **** там тушонку чи бушлати за копійки продавати? Торгувати так торгувати. )
кому мона продати 2 танка?
Тепер АРМА буде голову ламати...
Чи зе-********* досяг піку абсурду...
Чи Сонцеграй боїться озброєних ПВК ?
могли і злочинцям , або росіян продати , гроші не пахнуть , ГУР же не пітвердив що хотів отримати танки
Який бред бредовий....навіть поціновувачі 95 кварталу в цю маячню не повірять....
Танки напевно хотіли викупити ждуни, щоб потім знову повернути росіянам. Тому цього поца в буцегарню
а кто покупець?? чи до нього у зеленої наволочи питань немає?? Коден може купити танка...
чи був той покупець, взагалі
Торгують не тільки танками. Усім, до чого можуть дотягнутися "патріоти"...Законами, землею, літаками та людьми...А,що до розумових здібностей - була би посада...В Україні ларьочники та "сосни робочі" в Раді керують та дітей роками у Монако вигулюють..Так,що дивуватися нічого ....
що помічник судді та дружина обвинуваченого нібито перебувають у дружніх стосунках. Джерело: https://censor.net/ua/n3600899

якщо танки + бронеавто у хорошому стані
1- багаточисленним африканським та азіацьким країнкам - питання , як вивезти , але гроші і тут "вирішують"
2- ЗСУ - оплатять та привезуть благочинні Фонди - той же Порох на відео+фото вручить
3- ремонтним підприємствам танків - на запчастини ,яких є великий девіцит (і з документами - тут простіше)
4- про колекціонерів вже писали , в Україні - вряд лі , але по світу товстосумів багато + музеї
5- .... і т.д. і т.п.
Теж мені біном Ньютона. Можу закластися на пляшку кефіру, шо продавали танки в ЗСУ. Тільки під виглядом іноземних. Тіпа кипили десь в Африці по документах.
І зверніть увагу на "Покупці мали прибути на вказане місце й забрати військову техніку. Під час її переміщення покупцям стало відомо, що правоохоронці готуються до затримання учасників угоди, тому танки та бронеавтомобіль вони так і не забрали. ".
До гадалки не ходи - доблесні розвідники проворачували оборудку.
Враховуючи що СБУ може почути "Дагестан", там де всі чують Узбекистан, варто замислитись. Та й, взагалі, кому він намагався продати? Чи був той "хлопчик"?! Я ще розумію "Тайфун", а танки? Кому і нахуа танки? Їх треба десь тримати, підтримувати в належному стані, соляри їсть ***** та й снаряди потрібні...
"Ринкова вартість одного танка оцінюється приблизно в 1 мільйон доларів. Два танки - це вже мільйони, йдеться в матеріалі." - це просто перл української журналістики
ничего непонятно, но очень интересно
Незабаром вспливе - покупець - корпорація Рошен - вони на них хотіли Київськи торти на фронті, по окопап розвозити. У зеленского вжито дуже багато мухоморів - там такі яскраві малюнки бродять головою - он як приклад про помилки попередників - цеж шедевр мухоморної дієти.
Правоохоронці із травня по липень не могли кваліфікувати подію. Потім придумають, що намагався продати невстановленим особам.
