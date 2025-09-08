Два трофейні танки виявили поліцейські на Донеччині та передали їх ЗСУ. ФОТОрепортаж
Правоохоронці виявили та вилучили на Бахмутському напрямку 2 справні російські танки моделі "Т-72" та "Т-72 Б3-М".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Харківщини.
Слідчі відділу спеціальної поліції ГУНП у Харківській області та співробітники Служби безпеки України під час виконання службових завдань на Бахмутському напрямку виявили та вилучили два справні російські танки моделі "Т-72" та "Т-72 Б3-М".
Бойову техніку було задокументовано у рамках кримінального провадження та арештовано як речові докази. Її вартість складає 23 мільйони гривень.
Надалі правоохоронці, за сприяння Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, передали трофейну бронетехніку на потреби однієї із бойових бригад Збройних Сил України.
Невже у селян, чи інших цивілів?
Якщо у цивілів то нагородити авжеж за таку добру справу.
І не якоюсь грамотою а хоча б якимось цивільним орденом чи медалью.
"Вилучили" і повернили назад без зайвих рухів.