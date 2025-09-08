УКР
Два трофейні танки виявили поліцейські на Донеччині та передали їх ЗСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили та вилучили на Бахмутському напрямку 2 справні російські танки моделі "Т-72" та "Т-72 Б3-М".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Харківщини.

Слідчі відділу спеціальної поліції ГУНП у Харківській області та співробітники Служби безпеки України під час виконання службових завдань на Бахмутському напрямку виявили та вилучили два справні російські танки моделі "Т-72" та "Т-72 Б3-М".

Бойову техніку було задокументовано у рамках кримінального провадження та арештовано як речові докази. Її вартість складає 23 мільйони гривень.

Надалі правоохоронці, за сприяння Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, передали трофейну бронетехніку на потреби однієї із бойових бригад Збройних Сил України.

В кого виявили?В кого вилучили?
08.09.2025 18:02 Відповісти
После укрытого для хозяйственных нужд ЗРК "Тор" в свое время, пара танков не удивляет. Мало ли шо...
08.09.2025 18:16 Відповісти
Самое прикольное что в 2022 году по данным Полтавского УВД у полтавчан было изъято 11 танков и 1 БТР и это при том что орки краем облать зацепили только.
08.09.2025 18:33 Відповісти
Ромели ??
08.09.2025 18:23 Відповісти
В і справді у кого вилучили?
Невже у селян, чи інших цивілів?
Якщо у цивілів то нагородити авжеж за таку добру справу.
І не якоюсь грамотою а хоча б якимось цивільним орденом чи медалью.
08.09.2025 18:33 Відповісти
В хазяйновитих українців нічого дарма не пропадає. Напевно картоплекопачку чіпляли до танка чи ще щось.
08.09.2025 18:35 Відповісти
українцям в усі віки притаманна господарність...
08.09.2025 19:08 Відповісти
Наверное вилучили у ЗСУ,бо треба було трофейне майно на облік поставити,бо военнії по наказу здадуть тілько то, що рахується! Перемога близька, треба інвентаризація!
08.09.2025 19:15 Відповісти
Це типу такий "хитрий" спосіб легально поставити на офіційний облік?
"Вилучили" і повернили назад без зайвих рухів.
08.09.2025 19:32 Відповісти
 
 