Два трофейні танки виявили поліцейські на Донеччині та передали їх ЗСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили та вилучили на Бахмутському напрямку 2 справні російські танки моделі "Т-72" та "Т-72 Б3-М".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Харківщини.

Слідчі відділу спеціальної поліції ГУНП у Харківській області та співробітники Служби безпеки України під час виконання службових завдань на Бахмутському напрямку виявили та вилучили два справні російські танки моделі "Т-72" та "Т-72 Б3-М".

Бойову техніку було задокументовано у рамках кримінального провадження та арештовано як речові докази. Її вартість складає 23 мільйони гривень.

Надалі правоохоронці, за сприяння Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, передали трофейну бронетехніку на потреби однієї із бойових бригад Збройних Сил України.







