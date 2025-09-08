РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10172 посетителя онлайн
Новости Фото Воюют на трофейной технике Трофейная техника
2 283 11

Два трофейных танка обнаружили полицейские в Донецкой области и передали их ВСУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители обнаружили и изъяли на Бахмутском направлении 2 исправных российских танка модели "Т-72" и "Т-72 Б3-М".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Харьковщины.

Следователи отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области и сотрудники Службы безопасности Украины во время выполнения служебных задач на Бахмутском направлении обнаружили и изъяли два исправных российских танка модели "Т-72" и "Т-72 Б3-М".

Боевую технику было задокументировано в рамках уголовного производства и арестовано как вещественные доказательства. Ее стоимость составляет 23 миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На счету спецназовцев Службы безопасности Украины 2100 уничтоженных российских танков

В дальнейшем правоохранители, при содействии Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, передали трофейную бронетехнику на нужды одной из боевых бригад Вооруженных Сил Украины.

Правоохранители обнаружили и изъяли на Бахмутском направлении 2 танка россиян
Правоохранители обнаружили и изъяли на Бахмутском направлении 2 танка россиян

Автор: 

танк (2307) Донецкая область (10692) трофеи (185)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
После укрытого для хозяйственных нужд ЗРК "Тор" в свое время, пара танков не удивляет. Мало ли шо...
показать весь комментарий
08.09.2025 18:16 Ответить
+3
Самое прикольное что в 2022 году по данным Полтавского УВД у полтавчан было изъято 11 танков и 1 БТР и это при том что орки краем облать зацепили только.
показать весь комментарий
08.09.2025 18:33 Ответить
+2
В кого виявили?В кого вилучили?
показать весь комментарий
08.09.2025 18:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В кого виявили?В кого вилучили?
показать весь комментарий
08.09.2025 18:02 Ответить
После укрытого для хозяйственных нужд ЗРК "Тор" в свое время, пара танков не удивляет. Мало ли шо...
показать весь комментарий
08.09.2025 18:16 Ответить
Самое прикольное что в 2022 году по данным Полтавского УВД у полтавчан было изъято 11 танков и 1 БТР и это при том что орки краем облать зацепили только.
показать весь комментарий
08.09.2025 18:33 Ответить
Ромели ??
показать весь комментарий
08.09.2025 18:23 Ответить
В і справді у кого вилучили?
Невже у селян, чи інших цивілів?
Якщо у цивілів то нагородити авжеж за таку добру справу.
І не якоюсь грамотою а хоча б якимось цивільним орденом чи медалью.
показать весь комментарий
08.09.2025 18:33 Ответить
В хазяйновитих українців нічого дарма не пропадає. Напевно картоплекопачку чіпляли до танка чи ще щось.
показать весь комментарий
08.09.2025 18:35 Ответить
українцям в усі віки притаманна господарність...
показать весь комментарий
08.09.2025 19:08 Ответить
Наверное вилучили у ЗСУ,бо треба було трофейне майно на облік поставити,бо военнії по наказу здадуть тілько то, що рахується! Перемога близька, треба інвентаризація!
показать весь комментарий
08.09.2025 19:15 Ответить
Це типу такий "хитрий" спосіб легально поставити на офіційний облік?
"Вилучили" і повернили назад без зайвих рухів.
показать весь комментарий
08.09.2025 19:32 Ответить
23 мільйони? Дайте 2!
показать весь комментарий
08.09.2025 19:50 Ответить
тоже думаю покупать мотоблок или нет ,или подождать и отобрать у приднестровцев танк и пахать на нем огород ???!!
показать весь комментарий
08.09.2025 20:20 Ответить
 
 