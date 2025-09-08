Два трофейных танка обнаружили полицейские в Донецкой области и передали их ВСУ. ФОТОрепортаж
Правоохранители обнаружили и изъяли на Бахмутском направлении 2 исправных российских танка модели "Т-72" и "Т-72 Б3-М".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Харьковщины.
Следователи отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области и сотрудники Службы безопасности Украины во время выполнения служебных задач на Бахмутском направлении обнаружили и изъяли два исправных российских танка модели "Т-72" и "Т-72 Б3-М".
Боевую технику было задокументировано в рамках уголовного производства и арестовано как вещественные доказательства. Ее стоимость составляет 23 миллиона гривен.
В дальнейшем правоохранители, при содействии Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, передали трофейную бронетехнику на нужды одной из боевых бригад Вооруженных Сил Украины.
Невже у селян, чи інших цивілів?
Якщо у цивілів то нагородити авжеж за таку добру справу.
І не якоюсь грамотою а хоча б якимось цивільним орденом чи медалью.
"Вилучили" і повернили назад без зайвих рухів.