Два трофейных танка обнаружили полицейские в Донецкой области и передали их ВСУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители обнаружили и изъяли на Бахмутском направлении 2 исправных российских танка модели "Т-72" и "Т-72 Б3-М".

Следователи отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области и сотрудники Службы безопасности Украины во время выполнения служебных задач на Бахмутском направлении обнаружили и изъяли два исправных российских танка модели "Т-72" и "Т-72 Б3-М".

Боевую технику было задокументировано в рамках уголовного производства и арестовано как вещественные доказательства. Ее стоимость составляет 23 миллиона гривен.

В дальнейшем правоохранители, при содействии Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, передали трофейную бронетехнику на нужды одной из боевых бригад Вооруженных Сил Украины.








