Подозревают в попытке продажи российских трофейных танков: дело командира Нежинской воинской части Кушнира "застряло" в суде, - СМИ

По делу командира воинской части и депутата городского совета из Черниговской области Николая Кушнира, которого подозревают в попытке продажи двух трофейных российских танков и бронированного автомобиля, до сих пор нет судебного приговора.

Приговора суда нет

В январе 2026 года суд избрал Николаю Кушниру меру пресечения в виде залога – 1 664 000 гривен (около 39 тысяч долларов США).

В то же время, как отмечает ЧЕline, в материалах уголовного производства фигурирует сумма 140 тысяч долларов США – именно столько, по данным следствия, составляла только предоплата за два танка и бронеавтомобиль "Тайфун", которые планировали незаконно сбыть.

Таким образом, размер залога более чем в три раза меньше суммы полученной предоплаты.

Также издание со ссылкой на источники пишет, что помощник судьи и жена обвиняемого находятся в дружеских отношениях.

11 февраля 2026 года Черниговский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу на постановление о залоге. Однако заседание не состоялось – по официальной информации, обвиняемый находится на стационарном лечении.

По данным источников ЧЕline, на следующий день стало известно, что судья, определившая размер залога, также находится на больничном.

Сторона защиты просила о смене прокурора

Перед этим – 5 февраля во время заседания в Нежинском горрайонном суде адвокат Кушнира просил суд об отводе прокурора.

"У нас возникли обоснованные сомнения в беспристрастности прокурора. Согласно статье 77 УПК Украины, прокурор не имеет права участвовать в уголовном производстве, когда он лично заинтересован в уголовном производстве или других делах, которые вызывают обоснованные сомнения в беспристрастности", - цитирует "Суспільне" защитника Кушнира Дмитрия Никифорова.

Кушнир на заседании заявил, что когда за него внесли залог, то вместо освобождения его отвезли в тюрьму в Новгороде-Северском.

"Я считаю несовместимым пребывание меня в таком статусе в учреждении, где находятся пожизненно заключенные. Тем более после внесения залога и получения справки, представления ее руководителю учреждения, в котором я находился. Тем самым с 12.09 по 15.09 меня незаконно удерживали там, несмотря на наличие действующего постановления суда, на что прокурор закрыл глаза", - сказал подозреваемый.

По его словам, прокурор умышленно не выполняет свои обязанности, а со стороны СБУ на него оказывают давление.

"Прокурор не только не реагировал на эти обстоятельства, но и фактически пользовался их последствиями, что исключает его восприятие как беспристрастного и независимого участника процесса", - заявил Кушнир.

Прокурор считает это попыткой затянуть процесс

Прокурор Владислав Конончук назвал эти основания надуманными. Он считает, что такие действия стороны защиты – это затягивание судебного процесса обвиняемым.

"С той целью, чтобы устранить прокурора, который был с самого начала и знаком с материалами дела. Поэтому считаю, что отвод, поданный Кушниром, — это затягивание судебного процесса обвиняемым. Он основан не на реальных обстоятельствах, а на предположениях".

Судья Нежинского горрайонного суда Елена Роздайбида ходатайство стороны защиты не удовлетворила.

Николай Кушнир — командир воинской части из Нежина. Является беспартийным, а в 2020 году избирался в городской совет от политической партии "За майбутнє".

Возглавлял оборону Нежина, за что получил орден Богдана Хмельницкого III степени. По данным следствия, в мае 2025 года военнослужащие части поместили на тягачи и пытались вывезти за пределы Нежина два трофейных российских танка и бронеавтомобиль. Покупатели должны были прибыть в указанное место и забрать военную технику. Во время ее перемещения покупателям стало известно, что правоохранители готовятся к задержанию участников сделки, поэтому танки и бронеавтомобиль они так и не забрали.

Кушнира задержали в июле 2025 года.

Суд несколько раз продлевал ему срок содержания под стражей без права внесения залога. В январе 2026 года суд все же определил сумму залога — один миллион 664 тысячи гривен. Залог за Кушнира внесли.

Сам Николай Кушнир заявил, что не имел намерения продавать технику, а только хотел передать ее подразделению Главного управления разведки, которое, по его словам, нуждалось в этой технике.

