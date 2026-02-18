"Государство дотирует деревообработчиков на миллиарды гривен": нардеп обратилась к ГНС и БЭБ

Двадцатка крупнейших украинских деревообработчиков, которые составляют треть рынка, в прошлом году перечислили в бюджет 1,8 млрд грн, получив от государства 2,7 млрд грн возврата НДС.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, сославшись на официальный ответ ГНС на ее депутатский запрос, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам депутата, уже много лет в Украине действует запрет на экспорт кругляка. А с прошлого года под лозунгами "Поможем внутреннему переработчику!" правительство ввело нулевую квоту на экспорт дров хвойных пород.

"И здесь возникает главный вопрос: что из этого получает государство — как владелец леса? Я направила запрос в ГНС относительно налогов, сборов и ЕСВ от лесопользователей и переработчиков. Взяла ТОП-20 крупнейших покупателей древесины, которые занимают треть рынка и за прошлый год купили государственной древесины на 12,5 млрд грн. Оказалось, что все они вместе в 2025 году уплатили аж... 1,8 млрд грн налогов. А возмещение НДС получили почти вдвое больше — 2,7 млрд грн. Ну, то есть, государство фактически субсидирует переработку древесины... Так что же это за добавленная стоимость такая, о которой все кричат, но никто ее не видел?", - отметила народный депутат.

Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что обратилась в Государственную налоговую службу и Бюро экономической безопасности с требованием "немедленно проверить, куда деваются налоги, кто и как их минимизирует, и принять меры по прозрачности хозяйственной деятельности данных предприятий".

Читайте также: В Украине запускают электронный кабинет экспортера древесины. Для чего он нужен?

Она также обвинила некоторых коллег в лоббировании интересов "конкретных предприятий" и попытке "наклонить правительство на лоббистские квоты".

"Нам годами рассказывают, что деревообработка — это рабочие места, развитие производства, добавленная стоимость. Но если посмотреть на НДФЛ — этого не видно вообще. Рабочие места в тени. И добавленная стоимость — тоже. То есть государство ограничивает рынок в угоду деревообработчикам, большинство из которых выводят выручку за границу; искусственно держит прайс ценой запрета экспорта сырья, и еще доплачивает отрасли через НДС. А бюджет при этом наполняется фактически только продажей необработанной древесины... Поддержка производства — это благородно. Но точно не ценой госбюджета воюющей страны", — считает Василевская-Смаглюк.

Напомним, в начале года правительство приняло решение продлить ограничения на экспорт леса и металлолома до конца 2026 года. "Деревообрабатывающие предприятия сталкиваются с дефицитом сырья и вынужденно простаивают. Продление ограничений на экспорт сырья поддерживает украинское производство", - пояснили в Кабмине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин продлил лицензирование и квоты на экспорт дерева и лома в 2026 году