"Государство дотирует деревообработчиков на миллиарды гривен": нардеп обратилась к ГНС и БЭБ

Налоговую просят проверить налоги деревообработчиков

Двадцатка крупнейших украинских деревообработчиков, которые составляют треть рынка, в прошлом году перечислили в бюджет 1,8 млрд грн, получив от государства 2,7 млрд грн возврата НДС.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, сославшись на официальный ответ ГНС на ее депутатский запрос, передает Цензор.НЕТ.

По словам депутата, уже много лет в Украине действует запрет на экспорт кругляка. А с прошлого года под лозунгами "Поможем внутреннему переработчику!" правительство ввело нулевую квоту на экспорт дров хвойных пород.

"И здесь возникает главный вопрос: что из этого получает государство — как владелец леса? Я направила запрос в ГНС относительно налогов, сборов и ЕСВ от лесопользователей и переработчиков. Взяла ТОП-20 крупнейших покупателей древесины, которые занимают треть рынка и за прошлый год купили государственной древесины на 12,5 млрд грн. Оказалось, что все они вместе в 2025 году уплатили аж... 1,8 млрд грн налогов. А возмещение НДС получили почти вдвое больше — 2,7 млрд грн. Ну, то есть, государство фактически субсидирует переработку древесины... Так что же это за добавленная стоимость такая, о которой все кричат, но никто ее не видел?", - отметила народный депутат.

Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что обратилась в Государственную налоговую службу и Бюро экономической безопасности с требованием "немедленно проверить, куда деваются налоги, кто и как их минимизирует, и принять меры по прозрачности хозяйственной деятельности данных предприятий".

Она также обвинила некоторых коллег в лоббировании интересов "конкретных предприятий" и попытке "наклонить правительство на лоббистские квоты".

"Нам годами рассказывают, что деревообработка — это рабочие места, развитие производства, добавленная стоимость. Но если посмотреть на НДФЛ — этого не видно вообще. Рабочие места в тени. И добавленная стоимость — тоже. То есть государство ограничивает рынок в угоду деревообработчикам, большинство из которых выводят выручку за границу; искусственно держит прайс ценой запрета экспорта сырья, и еще доплачивает отрасли через НДС. А бюджет при этом наполняется фактически только продажей необработанной древесины... Поддержка производства — это благородно. Но точно не ценой госбюджета воюющей страны", — считает Василевская-Смаглюк.

Напомним, в начале года правительство приняло решение продлить ограничения на экспорт леса и металлолома до конца 2026 года. "Деревообрабатывающие предприятия сталкиваются с дефицитом сырья и вынужденно простаивают. Продление ограничений на экспорт сырья поддерживает украинское производство", - пояснили в Кабмине.

"уряд запровадив нульову квоту на експорт дров хвойних порід"
Уряд хвойдних порід.
18.02.2026 16:05 Ответить
це ж єлементарно. Остап Бендер з Корейкою відпочиває ...Двадцятка найбільших українських деревообробників, у підсумку і належать дережавним діячам які виписують самі собі повернення ПДВ.
18.02.2026 16:06 Ответить
Спочатку нагнули всі лісгоспи країни і об'єднали їх в так зване ДП "Ліси України" імені Р. Ахметова. Тепер ДП "Ліси України" активно знищують для створення якогось там акціонерного товариства, доля якого вже вирішине (деребан на акції, викуп цих акцій потрібними людьми). А далі вхід у ліс "па лічнаму разрішенію мєснава баяріна".
18.02.2026 16:06 Ответить
ПДВ необхідно замінити на податок на виведений капітал
18.02.2026 16:14 Ответить
наша держава завжди дотує найбагатших - тут така традиція, звідки ж беруться мільярдери
18.02.2026 16:19 Ответить
У нас держава роздає гроші наліво направо а потім скиглить, що вкрали.
18.02.2026 16:23 Ответить
гроші ніколи просто так не дають, їх отримують лише "свої люди"
18.02.2026 16:30 Ответить
 
 