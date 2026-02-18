"Держава дотує деревообробників на мільярди гривень": нардеп звернулась до ДПС та БЕБ

Двадцятка найбільших українських деревообробників, які складають третину ринку, в минулому році перерахували у бюджет 1,8 млрд грн, отримавши від держави 2,7 млрд грн повернення ПДВ.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, пославшись на офіційну відповідь ДПС на її депутатський запит, передає Цензор.НЕТ.

За словами депутатки, вже багато років в Україні діє заборона на експорт кругляка. А з минулого року під гаслами "Допоможемо внутрішньому переробнику!" уряд запровадив нульову квоту на експорт дров хвойних порід.

"І тут виникає головне питання: що з цього отримує держава — як власник лісу? Я направила запит до ДПС щодо податків, зборів та ЄСВ від лісокористувачів і переробників. Взяла ТОП-20 найбільших покупців деревини, які займають третину ринку і за минулий рік купили державної деревини на 12,5 млрд грн. Виявилось, що всі вони разом в 2025 році сплатили аж… 1,8 млрд грн податків. А відшкодування ПДВ отримали майже вдвічі більше — 2,7 млрд грн. Ну, тобто, Держава фактично ДОТУЄ переробку деревини…Так що ж то за додана вартість така, про яку всі кричать, але ніхто її не бачив?", - зазначила народна депутатка.

Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що звернулась до Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки з вимогою "негайно перевірити, куди діваються податки, хто і як їх мінімізує та вжити заходи з випрозорення господарської діяльності даних підприємств".

Вона також звинуватила деяких колег у лобіюванні інтересів "конкретних підприємств" та спробі "нахиляти уряд на лобістські квоти".

"Нам роками розповідають, що деревообробка — це робочі місця, розвиток виробництва, додана вартість. Але якщо подивитись на ПДФО — цього не видно взагалі. Робочі місця в тіні. І додана вартість — теж. Тобто держава обмежує ринок на догоду деревообробникам, більшість з яких виводять виручку за кордон; штучно тримає прайс ціною заборони експорту сировини, і ще й доплачує галузі через ПДВ. А бюджет при цьому наповнюється фактично лише продажем необробленої деревини... Підтримка виробництва — це шляхетно. Але точно не ціною держбюджету воюючої країни", - вважає Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, на початку року уряд ухвалив рішення продовжити обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026 року. "Деревообробні підприємства стикаються з дефіцитом сировини й вимушено простоюють. Продовження обмежень експорту сировини підтримує українське виробництво", - пояснили в Кабміні.

