"Держава дотує деревообробників на мільярди гривень": нардеп звернулась до ДПС та БЕБ

Податкову просять перевірити податки деревообробників

Двадцятка найбільших українських деревообробників, які складають третину ринку, в минулому році перерахували у бюджет 1,8 млрд грн, отримавши від держави 2,7 млрд грн повернення ПДВ.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, пославшись на офіційну відповідь ДПС на її депутатський запит, передає Цензор.НЕТ.

За словами депутатки, вже багато років в Україні діє заборона на експорт кругляка. А з минулого року під гаслами "Допоможемо внутрішньому переробнику!" уряд запровадив нульову квоту на експорт дров хвойних порід.

"І тут виникає головне питання: що з цього отримує держава — як власник лісу? Я направила запит до ДПС щодо податків, зборів та ЄСВ від лісокористувачів і переробників. Взяла ТОП-20 найбільших покупців деревини, які займають третину ринку і за минулий рік купили державної деревини на 12,5 млрд грн. Виявилось, що всі вони разом в 2025 році сплатили аж… 1,8 млрд грн податків. А відшкодування ПДВ отримали майже вдвічі більше — 2,7 млрд грн. Ну, тобто, Держава фактично ДОТУЄ переробку деревини…Так що ж то за додана вартість така, про яку всі кричать, але ніхто її не бачив?", - зазначила народна депутатка.

Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що звернулась до Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки з вимогою "негайно перевірити, куди діваються податки, хто і як їх мінімізує та вжити заходи з випрозорення господарської діяльності даних підприємств".

Вона також звинуватила деяких колег у лобіюванні інтересів "конкретних підприємств" та спробі "нахиляти уряд на лобістські квоти".

"Нам роками розповідають, що деревообробка — це робочі місця, розвиток виробництва, додана вартість. Але якщо подивитись на ПДФО — цього не видно взагалі. Робочі місця в тіні. І додана вартість — теж. Тобто держава обмежує ринок на догоду деревообробникам, більшість з яких виводять виручку за кордон; штучно тримає прайс ціною заборони експорту сировини, і ще й доплачує галузі через ПДВ. А бюджет при цьому наповнюється фактично лише продажем необробленої деревини... Підтримка виробництва — це шляхетно. Але точно не ціною держбюджету воюючої країни", - вважає Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, на початку року уряд ухвалив рішення продовжити обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026 року. "Деревообробні підприємства стикаються з дефіцитом сировини й вимушено простоюють. Продовження обмежень експорту сировини підтримує українське виробництво", - пояснили в Кабміні.

дотації Державна податкова служба Василевська-Смаглюк Ольга Бюро економічної безпеки деревина
Спочатку нагнули всі лісгоспи країни і об'єднали їх в так зване ДП "Ліси України" імені Р. Ахметова. Тепер ДП "Ліси України" активно знищують для створення якогось там акціонерного товариства, доля якого вже вирішине (деребан на акції, викуп цих акцій потрібними людьми). А далі вхід у ліс "па лічнаму разрішенію мєснава баяріна".
18.02.2026 16:06 Відповісти
гроші ніколи просто так не дають, їх отримують лише "свої люди"
18.02.2026 16:30 Відповісти
це ж єлементарно. Остап Бендер з Корейкою відпочиває ...Двадцятка найбільших українських деревообробників, у підсумку і належать дережавним діячам які виписують самі собі повернення ПДВ.
18.02.2026 16:06 Відповісти
"уряд запровадив нульову квоту на експорт дров хвойних порід"
Уряд хвойдних порід.
18.02.2026 16:05 Відповісти
там юрка болоховец постарался))
18.02.2026 18:16 Відповісти
ПДВ необхідно замінити на податок на виведений капітал
18.02.2026 16:14 Відповісти
наша держава завжди дотує найбагатших - тут така традиція, звідки ж беруться мільярдери
18.02.2026 16:19 Відповісти
У нас держава роздає гроші наліво направо а потім скиглить, що вкрали.
18.02.2026 16:23 Відповісти
гроші ніколи просто так не дають, їх отримують лише "свої люди"
18.02.2026 16:30 Відповісти
Це ще раз вказує, що зеленський створив страшну корупцію і злодійство в Україні і його ціль це ліквідація держави.
18.02.2026 17:34 Відповісти
лесная мафия ожила при зеле. у нас лес дороже чем в европе, а фирмы приблеженные к властям выбирают первые сорта по ценам четвертого сорта, в спайке с метами их машины никто не трогает. а реальные мелкие и средние переработчики не могут купить по завышенным ценам и закрываются. сотни тысяч кубов леса просто гниет в лесах но никто не опускает цену и никто не несет ответственность. вся экономика пронизана коррупцией и схемами от власти
18.02.2026 18:14 Відповісти
І дрова в лісі збирати зась простим громадянам( не рубати) а саме збирати ,що лежить на землі,нехай згниє ,а ви під час війни, під час відключень енергії , мерзніть, але підняти ,те що буревій наломав не можна. Цим зеленим виродкам потрібна Україна без українців. Гетьманцева, цього азіровці, таки повісять на гілляці
18.02.2026 20:11 Відповісти
 
 