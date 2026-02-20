От нескольких часов до 2-3 дней: вдвое ускорено снабжение топливом войск, - Минобороны
Более 50% заявок на топливо теперь выполняются менее чем за сутки. Благодаря внедрению цифровой системы Управления логистическим обеспечением (УЛЗ) по направлению горюче-смазочных материалов (ГСМ) Министерство обороны ускорило поставки топлива в войска вдвое.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, теперь путь от цифровой заявки до реального топлива в баках занимает от нескольких часов до 2-3 дней, что было невозможно в условиях "бумажной" армии.
Минобороны запустило систему УЛЗ по направлению ГСМ уже в 600 воинских частях. В рамках проекта к системе присоединилось 700 пользователей, проведено обучение для более чем 1 600 военнослужащих.
Теперь все заявки на топливо проходят через единую цифровую систему. Она учитывает комплексную структуру Вооруженных Сил: настроено более 100 вариантов маршрутов согласования, а каждая заявка проходит через один или несколько органов военного управления. Это обеспечивает четкий контроль и ответственность на каждом этапе.
Что это меняет для военных
- Меньше бюрократии. Заявки подаются и согласовываются в одной системе — без дублирования документов и лишних ручных шагов.
- Более быстрая доставка. Благодаря цифровому маршруту согласования и автоматическому контролю сроков заявки выполняются в считанные дни, и топливо поступает в подразделения без задержек, связанных с бумажными процедурами.
- Прозрачный процесс. В любой момент видно, на каком этапе находится заявка и кто за нее отвечает.
- Данные для точных управленческих решений. Система формирует аналитику в реальном времени, что позволяет выявлять узкие места и постоянно совершенствовать процесс обеспечения.
Поэтому воинские части по всей стране начинают быстрее получать горюче-смазочные материалы благодаря цифровизации процесса в системе Управления логистическим обеспечением.
Система УЛЗ обеспечивает единый сквозной процесс – от подачи заявки до фактической выдачи топлива. Она дает командованию целостную картину обеспечения:
- объемы и даты поставок по заключенным контрактам,
- остатки на базах и складах,
- потребности воинских частей,
- на каком этапе находится каждая заявка и кто отвечает за ее обработку.
Система автоматически контролирует объемы поставок и сроки выполнения – не позволяет получить больше, чем согласовано, или с нарушением установленных сроков.
Что такое система УЛЗ
Система УЛЗ построена на базе SAP – программы для управления оборонными ресурсами на основе данных, которую используют более 90% армий стран НАТО. Она позволяет в реальном времени видеть имеющиеся ресурсы, отслеживать их движение, планировать поставки и принимать решения на основе актуальных данных.
