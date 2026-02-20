Від кількох годин до 2-3 днів: Удвічі пришвидшено постачання пального у війська, - Міноборони

Понад 50% заявок на пальне тепер виконуються менш ніж за добу. Завдяки впровадженню цифрової системи Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ) за напрямком пально-мастильних матеріалів (ПММ) Міністерство оборони пришвидшило постачання пального у війська вдвічі.

Що відомо

Як зазначається, тепер шлях від цифрової заявки до реального пального в баках займає від кількох годин до 2-3 днів, що було неможливо в умовах "паперової" армії.

Міноборони запустило систему УЛЗ за напрямком ПММ вже в 600 військових частинах. У межах проєкту до системи приєдналось 700 користувачів, проведено навчання для більш ніж 1 600 військовослужбовців.

Тепер усі заявки на пальне проходять через єдину цифрову систему. Вона враховує комплексну структуру Збройних Сил: налаштовано понад 100 варіантів маршрутів погодження, а кожна заявка проходить через один або кілька органів військового управління. Це забезпечує чіткий контроль і відповідальність на кожному етапі.

Що це змінює для військових

Менше бюрократії. Заявки подаються та погоджуються в одній системі — без дублювання документів і зайвих ручних кроків.

Швидша доставка. Завдяки цифровому маршруту погодження та автоматичному контролю строків заявки виконуються за лічені дні і пальне надходить у підрозділи без затримок, пов'язаних із паперовими процедурами.

Прозорий процес. У будь-який момент видно, на якому етапі перебуває заявка та хто за неї відповідає.

Дані для точних управлінських рішень. Система формує аналітику в реальному часі, що дає змогу виявляти вузькі місця та постійно вдосконалювати процес забезпечення.

Тож військові частини по всій країні починають швидше отримувати пально-мастильні матеріали завдяки цифровізації процесу в системі Управління логістичним забезпеченням.

Система УЛЗ забезпечує єдиний наскрізний процес – від подання заявки до фактичної видачі пального. Вона дає командуванню цілісну картину забезпечення:

обсяги і дати поставок за укладеними контрактами,

залишки на базах і складах,

потреби військових частин,

на якому етапі кожна заявка і хто відповідальний за її опрацювання.

Система автоматично контролює обсяги поставок і строки виконання – не дозволяє отримати більше, ніж погоджено, або з порушенням визначених термінів.

Що таке система УЛЗ

Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО. Вона дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їхній рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.