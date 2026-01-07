Привласнили 13 тис. літрів пального: викрито посадовців військової частини на Чернігівщині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Група військових посадовців однієї з частин на Чернігівщині систематично розкрадали пальне. Їхні протиправні дії припинили працівники ДБР спільно з УСР Нацполіції та СБУ.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Так, упродовж серпня 2024 року - липня 2025 року посадовці частини регулярно привласнювали бензин і дизельне пальне, яке призначалося для військової техніки, та продавали його стороннім особам. Загалом вони викрали та продали близько 13 тис. літрів пального.

Зазначається, що організатором схеми був начальник складу роти матеріального забезпечення. Він залучив до оборудки командира відділення роти та начальника служби пально-мастильних матеріалів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військові на Донеччині викрали 17 тонн пального – ДБР повідомило їм про підозру. ВIДЕО

Як діяла схема?

Щоб приховати нестачі, троє фігурантів вносили до службових документів завідомо неправдиві відомості — штучно завищували обсяги пального, нібито залитого в техніку. У такий спосіб частина пального накопичувалася як надлишок.

Під час перевірок військовослужбовці переливали пальне в інші резервуари або бензовози, щоб його не виявили.

Також дивіться: Привласнювали призначене для виконання бойових завдань пальне: Викрито військових на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Через такі дії державі завдано збитків на сотні тисяч гривень.

Що загрожує?

Так, дії учасників групи кваліфікували за:

ч. 4 ст. 410 КК України — привласнення військового майна в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 28 КК України — вчинення злочину організованою групою.

Наразі трьом фігурантам повідомили про підозру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР викрило схему незаконного збуту пального ЗСУ в п’яти областях: Продано понад 700 тонн пального на 28 млн грн. ВIДЕО

Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з можливим позбавленням військового звання та конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Деснянська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.