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Новини Фото Розкрадання пального, яке призначалося військовим
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Привласнили 13 тис. літрів пального: викрито посадовців військової частини на Чернігівщині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Група військових посадовців однієї з частин на Чернігівщині систематично розкрадали пальне. Їхні протиправні дії припинили працівники ДБР спільно з УСР Нацполіції та СБУ.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, упродовж серпня 2024 року - липня 2025 року посадовці частини регулярно привласнювали бензин і дизельне пальне, яке призначалося для військової техніки, та продавали його стороннім особам. Загалом вони викрали та продали близько 13 тис. літрів пального.

У в/ч на Чернігівщині розкрадали пальне

Зазначається, що організатором схеми був начальник складу роти матеріального забезпечення. Він залучив до оборудки командира відділення роти та начальника служби пально-мастильних матеріалів.

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Як діяла схема?

Щоб приховати нестачі, троє фігурантів вносили до службових документів завідомо неправдиві відомості — штучно завищували обсяги пального, нібито залитого в техніку. У такий спосіб частина пального накопичувалася як надлишок.

Під час перевірок військовослужбовці переливали пальне в інші резервуари або бензовози, щоб його не виявили.

У в/ч на Чернігівщині розкрадали пальне

Також дивіться: Привласнювали призначене для виконання бойових завдань пальне: Викрито військових на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Через такі дії державі завдано збитків на сотні тисяч гривень.

Що загрожує?

Так, дії учасників групи кваліфікували за:

  • ч. 4 ст. 410 КК України — привласнення військового майна в умовах воєнного стану;
  • ч. 3 ст. 28 КК України — вчинення злочину організованою групою.

Наразі трьом фігурантам повідомили про підозру.

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Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з можливим позбавленням військового звання та конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Деснянська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Автор: 

ДБР (4017) розкрадання (393) пальне (293) Чернігівська область (1425)
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Топ коментарі
+14
А прості солдати скидуються на перевезення самих себе, тому що палива немає, покидьки, комусь війна а комусь мати рідна, а потім дивуються "а чого так багато сзч?" "А чого ви не хочете воювати?"..
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07.01.2026 13:38 Відповісти
+9
Газ -бізнес президентів ,як казав Кучма. А соляра-бізнес командирів.
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07.01.2026 13:47 Відповісти
+6
Ска на передок їх усіх, в окопи!!
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07.01.2026 13:29 Відповісти

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