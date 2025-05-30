Привласнювали призначене для виконання бойових завдань пальне: Викрито військових на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Викрито схему розкрадання пального у військовій частині на Донеччині, до якої причетні командир відділення взводу та водій-заправник, які діяли за попередньою змовою.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, командир відділення систематично подавав до штабу завищені показники використання пально-мастильних матеріалів, нібито витрачених під час службових виїздів. Насправді зазначені в документах рейси не здійснювалися. У такий спосіб службовці створювали фіктивні "надлишки" пального, яке згодом реалізовували цивільним особам. Отримані гроші ділили між собою.

Задокументовано факт продажу 1,2 тисячі літрів дизельного пального, що спричинило збитки державі на суму майже 70 тисяч гривень.

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У ДБР додали, що обом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 КК України - привласнення військовослужбовцем іншого військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини злочину та коло осіб, які можуть бути причетними до розкрадання ресурсів, необхідних для Збройних Сил України.

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