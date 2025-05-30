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Новини Фото Кража пального, яке призначалося військовим
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Привласнювали призначене для виконання бойових завдань пальне: Викрито військових на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Викрито схему розкрадання пального у військовій частині на Донеччині, до якої причетні командир відділення взводу та водій-заправник, які діяли за попередньою змовою.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, командир відділення систематично подавав до штабу завищені показники використання пально-мастильних матеріалів, нібито витрачених під час службових виїздів. Насправді зазначені в документах рейси не здійснювалися. У такий спосіб службовці створювали фіктивні "надлишки" пального, яке згодом реалізовували цивільним особам. Отримані гроші ділили між собою.

Крали пальне для бойових завдань

Задокументовано факт продажу 1,2 тисячі літрів дизельного пального, що спричинило збитки державі на суму майже 70 тисяч гривень.

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У ДБР додали, що обом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 КК України - привласнення військовослужбовцем іншого військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини злочину та коло осіб, які можуть бути причетними до розкрадання ресурсів, необхідних для Збройних Сил України.

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Автор: 

Донецька область (8754) ДБР (3545) розкрадання (222) пальне (48)


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Таким покідькам тре заливати пальге через сраку та на відео. Встромляти пістолета у сраку і заливати поки то пальне з горлянки не потече.
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30.05.2025 15:07 Відповісти
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.

(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
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30.05.2025 15:07 Відповісти
70 тисяч грн і 15 років... це навіть не смішно..., вчитись треба у тих, хто вкрав мільйони й живе зараз за кордоном, а в Україні вони навіть не під підозрою... а ці тупі та жадібні дилетанти...
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30.05.2025 15:43 Відповісти
Якась сума несерйозна 1200 літрів . ці дибіли не знали табличку ділення ?
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30.05.2025 16:42 Відповісти
 
 