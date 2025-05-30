Присваивали предназначенное для выполнения боевых задач топливо: Разоблачены военные на Донетчине, - ГБР. ФОТО

Разоблачена схема хищения горючего в воинской части в Донецкой области, к которой причастны командир отделения взвода и водитель-заправщик, которые действовали по предварительному сговору.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, командир отделения систематически подавал в штаб завышенные показатели использования горюче-смазочных материалов, якобы потраченных во время служебных выездов. На самом деле указанные в документах рейсы не осуществлялись. Таким образом служащие создавали фиктивные "излишки" горючего, которое впоследствии реализовывали гражданским лицам. Полученные деньги делили между собой.

Задокументирован факт продажи 1,2 тысячи литров дизельного топлива, что повлекло убытки государству на сумму почти 70 тысяч гривен.

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В ГБР добавили, что обоим участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 410 УК Украины - присвоение военнослужащим другого военного имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления и круг лиц, которые могут быть причастны к хищению ресурсов, необходимых для Вооруженных Сил Украины.

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