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Новости Фото Кража топлива, предназначавшегося военным
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Присваивали предназначенное для выполнения боевых задач топливо: Разоблачены военные на Донетчине, - ГБР. ФОТО

Разоблачена схема хищения горючего в воинской части в Донецкой области, к которой причастны командир отделения взвода и водитель-заправщик, которые действовали по предварительному сговору.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, командир отделения систематически подавал в штаб завышенные показатели использования горюче-смазочных материалов, якобы потраченных во время служебных выездов. На самом деле указанные в документах рейсы не осуществлялись. Таким образом служащие создавали фиктивные "излишки" горючего, которое впоследствии реализовывали гражданским лицам. Полученные деньги делили между собой.

Крали топливо для боевых задач

Задокументирован факт продажи 1,2 тысячи литров дизельного топлива, что повлекло убытки государству на сумму почти 70 тысяч гривен.

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В ГБР добавили, что обоим участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 410 УК Украины - присвоение военнослужащим другого военного имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления и круг лиц, которые могут быть причастны к хищению ресурсов, необходимых для Вооруженных Сил Украины.

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Донецкая область (9939) ГБР (3036) хищения (104) горючее (21)


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Таким покідькам тре заливати пальге через сраку та на відео. Встромляти пістолета у сраку і заливати поки то пальне з горлянки не потече.
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30.05.2025 15:07 Ответить
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.

(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
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30.05.2025 15:07 Ответить
70 тисяч грн і 15 років... це навіть не смішно..., вчитись треба у тих, хто вкрав мільйони й живе зараз за кордоном, а в Україні вони навіть не під підозрою... а ці тупі та жадібні дилетанти...
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30.05.2025 15:43 Ответить
 
 