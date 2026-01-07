Присвоили 13 тыс. литров топлива: разоблачены должностные лица воинской части в Черниговской области, - ГБР
Группа военных чиновников одной из частей в Черниговской области систематически разворовывала топливо. Их противоправные действия пресекли сотрудники ГБР совместно с УСР Нацполиции и СБУ.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, в течение августа 2024 года - июля 2025 года должностные лица части регулярно присваивали бензин и дизельное топливо, которое предназначалось для военной техники, и продавали его посторонним лицам. В общей сложности они похитили и продали около 13 тыс. литров топлива.
Отмечается, что организатором схемы был начальник склада роты материального обеспечения. Он привлек к сделке командира отделения роты и начальника службы горюче-смазочных материалов.
Как действовала схема?
Чтобы скрыть недостачи, трое фигурантов вносили в служебные документы заведомо ложные сведения – искусственно завышали объемы топлива, якобы залитого в технику. Таким образом часть топлива накапливалась как излишек.
Во время проверок военнослужащие переливали топливо в другие резервуары или бензовозы, чтобы его не обнаружили.
Из-за таких действий государству нанесен ущерб на сотни тысяч гривен.
Что грозит?
Так, действия участников группы квалифицировали по:
- ч. 4 ст. 410 УК Украины — присвоение военного имущества в условиях военного положения;
- ч. 3 ст. 28 УК Украины — совершение преступления организованной группой.
В настоящее время трем фигурантам сообщили о подозрении.
Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы с возможным лишением воинского звания и конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Деснянская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
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