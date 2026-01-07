Присвоили 13 тыс. литров топлива: разоблачены должностные лица воинской части в Черниговской области, - ГБР

Группа военных чиновников одной из частей в Черниговской области систематически разворовывала топливо. Их противоправные действия пресекли сотрудники ГБР совместно с УСР Нацполиции и СБУ.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Так, в течение августа 2024 года - июля 2025 года должностные лица части регулярно присваивали бензин и дизельное топливо, которое предназначалось для военной техники, и продавали его посторонним лицам. В общей сложности они похитили и продали около 13 тыс. литров топлива.

Отмечается, что организатором схемы был начальник склада роты материального обеспечения. Он привлек к сделке командира отделения роты и начальника службы горюче-смазочных материалов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные в Донецкой области похитили 17 тонн топлива – ГБР сообщило им о подозрении. ВИДЕО

Как действовала схема?

Чтобы скрыть недостачи, трое фигурантов вносили в служебные документы заведомо ложные сведения – искусственно завышали объемы топлива, якобы залитого в технику. Таким образом часть топлива накапливалась как излишек.

Во время проверок военнослужащие переливали топливо в другие резервуары или бензовозы, чтобы его не обнаружили.

Смотрите также: Присваивали предназначенное для выполнения боевых задач топливо: разоблачены военные в Донецкой области, - ГБР. ФОТО

Из-за таких действий государству нанесен ущерб на сотни тысяч гривен.

Что грозит?

Так, действия участников группы квалифицировали по:

ч. 4 ст. 410 УК Украины — присвоение военного имущества в условиях военного положения;

ч. 3 ст. 28 УК Украины — совершение преступления организованной группой.

В настоящее время трем фигурантам сообщили о подозрении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР раскрыло схему незаконного сбыта топлива ВСУ в пяти областях: Продано более 700 тонн топлива на 28 млн грн. ВИДЕО

Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы с возможным лишением воинского звания и конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Деснянская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.