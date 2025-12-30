Военные в Донецкой области похитили 17 тонн топлива – ГБР сообщило им о подозрении. ВИДЕО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области, и его подчиненному, которые присвоили, по предварительным данным, более 17 тонн топлива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Двое военных списывали топливо

Организовал махинацию командир воинской части. К ней он привлек своего подчиненного. В течение мая – октября 2025 года злоумышленники почти каждые 10 дней списывали дизельное топливо и бензин.

С той же регулярностью они подавали заявки на получение горюче-смазочных материалов для выполнения боевых задач.

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Куда девали похищенное топливо

Похищенное топливо фигуранты вывозили на территорию Запорожской области. В течение нескольких месяцев фигуранты присвоили, по предварительным данным, более 17 тонн дизельного топлива и бензина.

Во время очередной разгрузки "списанного" топлива сотрудники Бюро задокументировали незаконную деятельность военнослужащих. В ходе обысков изъята служебная документация, 980 литров дизельного топлива и 800 литров бензина, отобраны экспериментальные образцы, осмотрены и изъяты топливозаправщик и другие доказательства.

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