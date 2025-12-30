Военные в Донецкой области похитили 17 тонн топлива – ГБР сообщило им о подозрении. ВИДЕО
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области, и его подчиненному, которые присвоили, по предварительным данным, более 17 тонн топлива.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Двое военных списывали топливо
Организовал махинацию командир воинской части. К ней он привлек своего подчиненного. В течение мая – октября 2025 года злоумышленники почти каждые 10 дней списывали дизельное топливо и бензин.
С той же регулярностью они подавали заявки на получение горюче-смазочных материалов для выполнения боевых задач.
Куда девали похищенное топливо
Похищенное топливо фигуранты вывозили на территорию Запорожской области. В течение нескольких месяцев фигуранты присвоили, по предварительным данным, более 17 тонн дизельного топлива и бензина.
Во время очередной разгрузки "списанного" топлива сотрудники Бюро задокументировали незаконную деятельность военнослужащих. В ходе обысков изъята служебная документация, 980 литров дизельного топлива и 800 литров бензина, отобраны экспериментальные образцы, осмотрены и изъяты топливозаправщик и другие доказательства.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3593073
- і там продавали його військовим , які змушені заправлятися за свій кошт , бо їхнє командування так само краде паливо і вивозять його вже на Донеччину де так само продають його військовим ...
Отака схема - мародерство в чистому вигляді