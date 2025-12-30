РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10413 посетителей онлайн
Новости Видео Кража топлива, предназначавшегося военным
2 301 15

Военные в Донецкой области похитили 17 тонн топлива – ГБР сообщило им о подозрении. ВИДЕО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области, и его подчиненному, которые присвоили, по предварительным данным, более 17 тонн топлива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Двое военных списывали топливо

 Организовал махинацию командир воинской части. К ней он привлек своего подчиненного. В течение мая – октября 2025 года злоумышленники почти каждые 10 дней списывали дизельное топливо и бензин.

С той же регулярностью они подавали заявки на получение горюче-смазочных материалов для выполнения боевых задач.

Смотрите также: ГБР раскрыло схему незаконного сбыта топлива ВСУ в пяти областях: продано более 700 тонн топлива на 28 млн грн. ВИДЕО

Куда девали похищенное топливо

Похищенное топливо фигуранты вывозили на территорию Запорожской области. В течение нескольких месяцев фигуранты присвоили, по предварительным данным, более 17 тонн дизельного топлива и бензина.

Во время очередной разгрузки "списанного" топлива сотрудники Бюро задокументировали незаконную деятельность военнослужащих. В ходе обысков изъята служебная документация, 980 литров дизельного топлива и 800 литров бензина, отобраны экспериментальные образцы, осмотрены и изъяты топливозаправщик и другие доказательства.

Читайте: Присваивали предназначенное для выполнения боевых задач топливо: Разоблачены военные в Донецкой области, - ГБР. ФОТО

Автор: 

Донецкая область (12606) ГБР (3499) горючее (114)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Викрадене пальне фігуранти вивозили на територію Запорізької області.
Джерело: https://censor.net/ua/n3593073
- і там продавали його військовим , які змушені заправлятися за свій кошт , бо їхнє командування так само краде паливо і вивозять його вже на Донеччину де так само продають його військовим ...
Отака схема - мародерство в чистому вигляді
показать весь комментарий
30.12.2025 14:31 Ответить
+5
За мародерство під час війни - завжди розстріл ! По іншому війни не перемогти
показать весь комментарий
30.12.2025 14:40 Ответить
+4
Ніт щоб мовчки пристрелити гадів.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:38 Ответить

Загрузка...

 
 