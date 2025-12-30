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Новини Відео Розкрадання пального, яке призначалося військовим
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Військові на Донеччині викрали 17 тонн пального – ДБР повідомило їм про підозру. ВIДЕО

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині та його підлеглому, які привласнили, за попередніми даними, понад 17 тонн пального.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Двоє військових списували пальне

 Організував оборудку командир військової частини. До неї він залучив свого підлеглого. Протягом травня – жовтня 2025 року зловмисники майже кожні 10 днів списували дизельне пальне та бензин.

З тією ж регулярністю вони подавали заявки на отримання паливно-мастильних матеріалів для виконання бойових завдань.

Також дивіться: ДБР викрило схему незаконного збуту пального ЗСУ в п’яти областях: Продано понад 700 тонн пального на 28 млн грн. ВIДЕО

Куди дівали викрадене пальне

Викрадене пальне фігуранти вивозили на територію Запорізької області. Впродовж кількох місяців фігуранти привласнили, за попередніми даними, понад 17 тонн дизельного пального та бензину.

Під час чергового розвантаження "списаного" пального працівники Бюро задокументували незаконну діяльність військовослужбовців. Вилучено під час обшуків службову документацію, 980 літрів дизельного пального та 800 літрів бензину, відібрано експериментальні зразки, оглянуто та вилучено паливозаправник та інші докази.

Читайте: Привласнювали призначене для виконання бойових завдань пальне: Викрито військових на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Автор: 

Донецька область (11490) ДБР (4004) пальне (283)
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Топ коментарі
+10
Викрадене пальне фігуранти вивозили на територію Запорізької області.
Джерело: https://censor.net/ua/n3593073
- і там продавали його військовим , які змушені заправлятися за свій кошт , бо їхнє командування так само краде паливо і вивозять його вже на Донеччину де так само продають його військовим ...
Отака схема - мародерство в чистому вигляді
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30.12.2025 14:31 Відповісти
+5
За мародерство під час війни - завжди розстріл ! По іншому війни не перемогти
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30.12.2025 14:40 Відповісти
+4
Ніт щоб мовчки пристрелити гадів.
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30.12.2025 14:38 Відповісти

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